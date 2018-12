Patru decese în urma alunecărilor de teren din estul Filipinelor Patru persoane au decedat sambata in urma alunecarilor de teren din estul Filipinelor provocate de precipitatiile abundente aduse de un ciclon tropical, au anuntat fortele de ordine si autoritatile din domeniul gestionarii dezastrelor, potrivit dpa.



Furtuna tropicala, care a provocat precipitatii abundente in timpul noptii, a lovit tarmul sambata dimineata in regiunea din vecinatatea orasului Borongan, provincia Samarul de Est, la 582 de kilometri sud-est de Manila.



Un baiat de trei ani si parintii acestuia au decedat dupa ce locuinta lor a fost ingropata de o alunecare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

