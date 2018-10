Patru contrabandiști maramureșeni prinși cu 179.000 țigări de contrabandă au fost arestați Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice impreuna cu polițiștii din Buteni au depistat in trafic doua transporturi de țigarete de contrabanda. Patru barbați au fost arestați preventiv și peste 179.000 de țigarete de contrabanda au fost indisponibilizate de polițiști. In dimineața zilei de 13 octombrie a.c., polițiștii au depistat in trafic, pe DJ792 C, […] The post Patru contrabandiști maramureșeni prinși cu 179.000 țigari de contrabanda au fost arestați appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

Sursa articol si foto: arad24.net

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, impreuna cu reprezentanți ai Direcției Antifrauda Deva au desfașurat o acțiune cu efective marite, in urma careia a fost depistat și oprit in trafic un transport ilegal de acumulatori auto. In data de 3 octombrie a.c., ofițerii S.I.C.E.…

- Peste 49.000 de țigarete de contrabanda au fost confiscate pe raza orașului Chișineu-Criș dupa o urmarire cu mașini. In fapt, in data de 18 septembrie polițiștii Serviciului de Investigații a Criminalitații Economice (SICE) au solicitat sprijinul polițiștilor rutieri in vederea opririi in trafic, pe…

- Polițiștii Serviciului de Investigații a Criminalitații Economice din Politia aradeana cerceteaza un barbat pentru savarșirea infracțiunii de contrabanda cu țigarete. In data de 18 septembrie a.c., polițiștii S.I.C.E. au solicitat sprijinul polițiștilor rutieri in vederea opririi in trafic, pe raza…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din Politia aradeana cerceteaza o femeie pentru contrabanda. Polițiștii au depistat, in flagrant delict, la sfarșitul saptamanii trecute, o femeie de 62 de ani din Lipova, in timp ce vindea țigarete netimbrate din incinta unei societați…

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au efectuat joi controale la mai multe unitati economice din judetul Botosani, pentru prevenirea si combaterea actelor ilicite de comert cu produse accizabile.

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Galati, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Galati, cu sprijinul Biroului Operatiuni Speciale Galati, au pus in executare zece mandate de perchezitie domiciliara si cinci mandate de aducere, intr-un…

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din Suceava, cu suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Romane, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – S.T. Suceava, au efectuat 38 de perchezitii la domiciliile unor persoane banuite ...

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au identificat și oprit in trafic, o autoutilitara condusa de catre un barbat de 30 ani, din localitatea Livada. In urma verificarii autoutilitarei, pe bancheta din spate, a fost identificata și ridicata cantitatea de 10.000 fire țigarete…