Patru companii investigate pentru trucarea unor licitatii Transelectrica

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurentei a declansat o investigatie privind o posibila trucare a unor licitatii publice organizate de Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica SA", pentru atribuirea unor lucrari de modernizare si retehnologizare a retelei de

- Transelectrica SA nu este companie investigata in ancheta Consiliului Concurentei privind o posibila trucare a unor licitatii publice organizate de aceasta, ci colaboreaza cu inspectorii autoritatii din pozitia de societate care a sesizat posibila practica neconcurentiala, punandu-le la dispozitie…

- Consiliul Concurentei a declansat o investigatie privind o posibila trucare a unor licitatii publice organizate de Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica pentru atribuirea lucrarilor de mentenanta/modernizare/retehnologizare a retelei electrice de transport.Citește…

- Consiliul Concurentei a declansat o investigatie privind o posibila trucare a unor licitatii publice organizate de Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica SA". Mai exact, potrivit primelor informații ar fi vorba pentru atribuirea unor lucrari de modernizare si retehnologizare…

- Consiliul Concurentei a ridicat documente de la ELM Electromontaj Cluj S.A, Energobit S.A., Societatea pentru Servicii de Mentenanta a Retelei Electrice de Transport Smart S.A. si Energotech S.A., banuite ca au trucat licitatii organizate de Transelectrica pentru atribuirea lucrarilor de mentenanta/modernizare/retehnologizare…

- Consiliul Concurentei a declansat o investigatie privind o posibila trucare a unor licitatii publice organizate de Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica SA", pentru atribuirea unor lucrari de modernizare si retehnologizare a retelei de transport al electricitatii,…

- Consiliul Concurentei a ridicat documente de la ELM Electromontaj Cluj S.A, Energobit S.A., Societatea pentru Servicii de Mentenanta a Retelei Electrice de Transport Smart S.A. si Energotech S.A., banuite ca au trucat licitatii organizate de Transelectrica pentru atribuirea lucrarilor de mentenanta/modernizare/retehnologizare…

- Consiliul Concurentei a declanșat o investigație privind o posibila trucare a unor licitații publice organizate de Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica S.A.

- Consiliul Concurentei a declanșat o investigație privind o posibila trucare a unor licitații publice organizate de Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A. pentru atribuirea lucrarilor de mentenanta/modernizare/retehnologizare a Retelei Electrice de Transport.

- Cele mai mari economii realizate de cetateni in urma interventiilor facute de Consiliul Concurentei, timp de 20 de ani, asupra a 10 sectoare cheie din economie sunt in telecomunicatii, piata carburantilor, energie electrica, profesii liberale, retail, serviciul bancar si piata farma. Economiile populatiei…

- Tariful practicat de Transelectrica pentru serviciile tehnologice de sistem a fost majorat cu 28%, adica cu 2,67 lei/MWh, pana la 12,06 lei/MWh, iar cresterea in factura finala catre populatie va fi de circa 0,6%, a anuntat, vineri, compania. „In conformitate cu documentul publicat de ANRE ce a insotit…

- Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica a anuntat vineri ca a majorat tariful pentru serviciile tehnologice de sistem cu 28%, adica cu 2,67 lei/MWh, pana la 12,06 lei/MWh, iar cresterea in factura finala catre populatie va fi de circa 0,6%.

- Transelectrica a achitat o amenda de 16.000 de lei catre Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energie (ANRE), se arata intr-o informare publicata pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB). "Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" informeaza…

- Compania Nationala de Cai Ferate va mari, sambata, capacitatea de transport pe ruta Bucuresti Nord - Curtea de Arges, pentru pasagerii care vor calatori catre Curtea de Arges la ceremonia de inmormantare a Regelui Mihai I al Romaniei, se arata intr-un comunicat CFR, remis vineri, AGERPRES. …

- Compania Nationala de Cai Ferate va mari, sambata, capacitatea de transport pe ruta Bucuresti Nord - Curtea de Arges, pentru pasagerii care vor calatori catre Curtea de Arges la ceremonia de...

- Compania Nationala de Drumuri informeaza ca in perioada 14.12.2017 – 18.12.2017 se va efectua un transport cu depașiri pe ruta: DN4:Curcani (judetul Calarasi) – Intersectie DN4-DN Centura Bucuresti;DN Centura Bucuresti:Intersectie DN4-DN Centura Bucuresti – ...

- Deputatul democrat PDM Eugeniu Nichiforciuc si-a deschis cateva firme in ultimii trei ani, iar una dintre ele, fondata in anul 2015 si specializata in lucrari de constructii, a inceput sa castige licitatii la stat la doar trei luni de la fondare.

- Contractele de executie pentru gazoductul BRUA au fost semnate marti de Transgaz, castigatori ai licitatiei fiind desemnati austriecii de la Habau PPS Pipeline Systems si un consortiu condus de INSPET SA, amendat in trecut de Consiliul Concurentei cu 7,3 milioane lei pentru trucarea unei licitatii organizate…

- OMV Petrom SA vrea sa preia contractele de furnizare de combustibil de aviatie incheiate de Eurospeed SRL cu anumite companii aeriene si alte categorii de beneficiari, ce opereaza zboruri pe Aeroportul International Iasi, a informat Consiliul Concurentei, precizand ca va analiza aceasta tranzactie din…

- Fiecare dintre cele doua companii va detine cate 50% dintre actiunile Romanian Military Vehicle Systems SA. Compania va avea ca obiectiv dezvoltarea, fabricarea si dotarea Armatei Romane cu transportorul blindat pentru trupe 8x8 „AGILIS”.

- Viceministra Finanțelor, Maria Carauș, care intre timp și-a dat demisia, risca de la 7 la 15 ani de inchisoare și o amenda de pana la 500 de mii de lei pentru ca ar fi facut tentative de trucare a unor licitații publice. Viceministra fusese reținuta la inceputul lunii octombrie curent, iar procurorii…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a eșuat in tentativa de organizare a unei noi licitații pentru desemnarea constructorului șoselei de centura a municipiului Bacau. Potrivit Asociației Pro Imnfrastructura, Centura Bacau,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA a demarat vineri, 17 noiembrie 2017, lucrarile de constructie a Centrului de Excelenta in Energetica „Stelian Gal” din Sibiu (langa Statia 400kV Sibiu Sud). Potrivit unui comunicat oficial, este vorba despre o investitie de circa…

- Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA a inaugurat joi, 16 noiembrie 2017, lucrarile de retehnologizare a Statiei Electrice de Transformare 220/110/20 kV Campia Turzii (judetul Cluj), dupa o investitie de circa 42 de milioane de lei, din fonduri proprii. Read More...

- Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica a inaugurat joi, 16 noiembrie 2017, statia electrica de transformare de la Campia Turzii, din judetul Cluj, dupa o investitie de circa 42 de milioane de lei din fonduri proprii.

- Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A. a inaugurat, joi, lucrarile de retehnologizare a Statiei Electrice de Transformare 220/110/20 kV Campia Turzii, din judetul Cluj, dupa o investitie de circa 42 de milioane de lei, din fonduri proprii.

- Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA a inaugurat, joi, la Campia Turzii, judetul Cluj, o statie electrica de transformare in urma unei investitii de aproape 10 milioane de euro, finantarea fiind asigurata din fonduri proprii, transmite corespondentul MEDIAFAX.…

- Autoritatea Naționala de Achiziții Publice (ANAP) a respins zilele trecute documentația de licitație care i-a fost trimisa de catre Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pentru proiectarea și construirea a 12 kilometri din autostrada Brașov-Borș, mai precis Zimbor-Poarta…

- Tribunalul Bucuresti a respins vineri cererea depusa de Sebastian Bodu, fost presedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), care a dat in judecata Transelectrica, unde detine o actiune, solicitand suspendarea hotararii Adunarii Generale a Actionarilor privind acordarea unor dividende…

- Știrea despre transferarea iarmarocului de Craciun pe strada 31 august a provocat ingrijorarea mai multor cetațeni din Chișinau, deoarece este posibil ca acele instalații pentru sarbatorile de iarna sa creeze dificultați pentru desfașurarea traficului rutier

- Compania Naționala de Transport a Energiei Electrice Transelectrica SA a informat instituțiile prefectului din județele Timiș, Arad, Caraș-Severin ca, in perioada 7-11 noiembrie, desfașoara lucrari de investiții in zona adiacenta stației 22/11kV Reșița, necesare ”in vederea finalizarii lucrarilor de…

- Consiliul Concurentei a sanctionat opt companii de pe piata de acumulatori auto (un producator si sapte distribuitori) cu amenzi in valoare totala de 545.439 lei (aproximativ 120.000 euro), din cauza incheierii unor intelegeri anticoncurentiale. ”Sanctiunile au fost aplicate in cadrul investigatiei…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anuntat ca, in perioada 8 – 10 noiembrie, se va desfasura un transport cu depasiri (agabaritice) pe traseul : Sibiu – DJ106 – A1 – DN7 – Pitesti – A1 – DN65B ...

- "Metrorex informeaza ca, astazi, 06.11.2017, a fost redeschisa in totalitate circulația rutiera pe strada Valea Ialomiței, urmare a finalizarii lucrarilor de refacere a suprafețelor. Astfel, traficul se desfașoara fara restricții pe strada Valea Ialomiței, intre strada Valea Oltului și Bulevardul…

- Consiliul Concurenței a amendat opt companii, care se ocupau cu operațiuni de schimb valutar, transmite NOI.md. Potrivit comunicatului Consiliul Concurenței acestea au incheiat un acord anticoncurențial orizontal la stabilirea cursului valutar, pentru efectuarea operațiunilor de schimb valutar. Drept…

- Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica a anuntat joi ca fostul europarlamentar Sebastian Bodu a dat in judecata societatea, iar acesta cere emiterea unei ordonante presedintiale impotriva Transelectrica, prin care sa se dispuna suspendarea unei hotarari a Adunarii Generale…

- Un taxi a lovit mai mulți oameni in Londra, in zona Covent Garden. Incidentul nu ar fi unul de natura terorista, au transmis polițiștii londonezi. Un purtator de cuvant al Poliției Metropolitane spune ca incidentul este considerat a fi un accident de mașina grav, fara a avea, insa, vreo legatura cu…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a confirmat definitiv incalcarea legii concurentei de catre Panasonic Marketing Europe GmbH Wiesbaden Germania prin participarea la o intelegere anticoncurentiala in cadrul campaniilor de tip buy-back, alaturi de alte companii active pe piata comercializarii de echipamente…

- Saptamana viitoare incepe Targul de Cariere Brașov. 40 de companii și organizații participa la evenimentul de recrutare, ce va avea loc pe 7-8 noiembrie, la Kronwell Hotel. Sunt așteptați toți cei care vor sa faca urmatorul pas in viața lor profesionala, mai ales ca cele mai importante companii vin…

- La capatul strazii Taberei din cartierul Barabanț al municipiului Alba Iulia, gunoaiele au inundat campul din apropiere și au ajuns pana pe malul Ampoiului. Pentru a fi mai exacți, in dreptul morii din Barabanț. Nu se știe cine le arunca acolo de obicei (malul raului fiind oricum plin tot timpul) dar…

- Toate cele trei proceduri de licitație, in cazul concesionarii serviciilor de colectare si transport a deseurilor si a instalatiilor din Centrul de Management de la Galda Jos, sunt suspendate in urma contestatiilor formulate de operatori. Procedurile de achizitie publica au valori estimate insumate…

- Conform proiectului de lege, in cazul redeventelor petroliere din segmentul upstream onshore, pentru titeiul condensat acestea vor avea valori de la 3,5% la 13,5% din productia bruta, iar la gaze naturale de la 3,5% la 13%. De asemenea, se stabileste o cota de 10% din valoarea veniturilor…

- Consiliul Concurentei a declansat o investigatie privind o posibila intelegere pe piata comercializarii de masini, utilaje si echipamente agricole, realizata intre producatori, importatori si distribuitori de astfel de produse.

- Inca o ferma clandestina a fost descoperita de organele de control ale Buzaului, care au efectuat o razie la periferia orașului. Pe un teren ocupat ilegal, proprietarul fermei crește pasari, oi, vaci și caini. Proprietarul și-aamenajat și un lac langa digul de protecție al raului Buzau Acțiunea a fost…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere va lansa, la finalul acestui an, licitatia pentru realizarea studiului de fezabilitate si a proiectului tehnic pentru reabilitarea si modernizarea Transfagarasanului. Drumul National 7C face parte din lista obiectivelor care urmeaza sa fie…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunța intr-un comunicat ca in perioada 18.10.2017 – 20.10.2017 se va efectua un transport cu depașiri pe ruta: Sibiu – DJ106 – A1 – DN1 – Vestem – DN7 – DN7CC – ...

- PNL București va sesiza Consiliul Concurenței și DG Competition din cadrul Comisiei Europene cu privire la inființarea celor 22 de companii municipale și dotarea lor cu capital public, care pot aduce "atingere" competiției și pieței de servicii, a anunțat consilierul general PNL Catalin…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat intr-un comunicat ca in perioada 11.10.2017 – 13.10.2017 se va efectua un transport cu depașiri pe urmatoarea ruta: DN56: Calafat Punctul de Trecere a Frontierei – Maglavit – Podari – ...

- Contractul "Servicii de intretinere si reparare centrale termice, instalatii termice si instalatii sanitare ST Constantaldquo; a fost atribuit de Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA societatii UTI Grup SA. Valoarea contractului atribuit este de 53.239 de lei. Iata…

- Politistii au descins luni dimineata la o primarie din judetul Timis, intr-o ancheta care vizeata trucarea unei licitatii prin incalcarea grosolana a legii. Surse apropiate anchetei au declarat ca primaria nu a incercat sa dea nici cea mai mica forma de legalitate procedurii de selectie a ofertelor.