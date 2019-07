Patru civili uciși în urma atac al armatei israeliene în apropiere de Damasc - presă Patru civili, inclusiv un copil, au fost uciși în urma unui atac al armatei israeliene în orașul Sahnaya, situat la sud de Damasc, a anunțat postul de radio sirian al-Ikhbariya, prin corespondentul sau, scrie Mediafax, citând Reuters.



Avioane militare israeliene au lansat rachete care au vizat poziții militare siriene în orasul Homs și la periferia Damascului, într-un atac în care au fost ucisi cel puțin patru civili și raniti alti 21.



Armata siriana a anunsat ca apararea aeriana din Siria s-a confruntat cu atacul, care a fost lansat din spațiul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus al Apararii a informat luni ca a reușit sa respinga un atac cu drone și racheta asupra principalei baze aeriene a Rusiei in Siria, anunta Reuters. Agenția rusa RIA a informat ca forțele armate au reușit sa doboare șase rachete care se indreptau spre baza Hmeymim din provincia…

- Avioane israeliene au lansat sambata seara rachete in directia unei pozitii a armatei siriene din provincia Quneitra (sud), al doilea atac de acest tip in ultimele doua zile, a informat Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDH), transmite AFP. Provincia Quneitra se invecineaza cu Inaltimile…

- Cel putin zece civili au fost ucisi, iar alti 30 au fost raniti in Siria, in urma unui atac cu rachete care a vizat o tabara de refugiati palestinieni, anunta Agentia Natiunilor Unite pentru Asistenta Umanitara, citata de Reuters potrivit mediafax. Atacul a vizat tabara de refugiati din Neirab,…

- Armata israeliana a bombardat, sambata, pozitii Hamas din Fasia Gaza, ca riposta la o serie de rachete lansate spre teritoriul israelian, dupa ce patru palestinieni au murit, iar un militar israelian a fost ranit in urma confruntarilor produse vineri dupa-amiaza, ...

- Doi militanți afiliati miscarii islamiste Hamas au fost ucisi vineri de armata israeliena în atacurile aeriene asupra Fâsiei Gaza, iar un protestatar palestinian a fost ucis în confruntarile cu forțele israeliene de-a lungul frontierei enclavei, relateaza Reuters citat de Mediafax.Protestele…

- Patru militari turci au fost uciși vineri in timpul unor confruntari cu Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK), care a fost scos in afara legii, in apropierea frontierei cu Irakul, a anuntat sambata Ministerul Apararii din Turcia, relateaza Reuters potrivit mediafax. Agenția de știri Demiroren…

- Cel putin doi civili au fost ucisi marti seara, iar opt au fost raniti, intr-un atac cu rachete asupra capitalei Tripoli, tinta ofensivei declansate pe 4 aprilie de maresalul Khalifa Haftar, potrivit informatiilor furnizate de serviciul de urgenta libian, citate de Reuters si AFP potrivit Agerpres.…

- Parlamentul de la Cairo va vota marți o serie de amendamente la actuala Constituție, inclusiv o extindere a actualului mandat al președintelui Abdel Fattah al-Sisi, potrivit președintelui instituției, Ali Abdelaal, citat de Reuters, conform Mediafax.Mai multe amendamente constituționale propuse anterior…