Barbati inarmati au rapit patru cetateni turci in centrul Nigeriei, a declarat duminica un purtator de cuvant al politiei, relateaza dpa, potrivit Agerpres.

Cei patru barbati au fost rapiti sambata seara in Gbalem, un sat din regiunea Edu, statul central Kwara, a precizat purtatorul de cuvant. Ei lucrau in constructii in zona, potrivit politiei.

"Cei patru se aflau intr-un bar atunci cand au intrat sase barbati inarmati si i-au rapit ", a declarat Okasanmi…