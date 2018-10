Stiri pe aceeasi tema

- Politia olandeza a arestat sapte indivizi care se pregateau sa comita "un atentat terorist major" in cursul unui "mare eveniment" in Olanda cu ajutorul centurilor cu explozivi si pustilor de asalt de tip...

- Poliția din Olanda a arestat șapte indivizi suspectați ca intenționau sa comita un "atentat terorist major" in timpul unui "mare eveniment" in țara, folosind centuri cu explozibil și puști de asalt de tip AK-47, a anunțat joi Parchetul olandez, potrivit AFP.

- Curtea Constitutionala a amanat miercuri dezbaterea sesizarii presedintelui Klaus Iohannis asupra modificarilor aduse legii 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor. Pe ordinea de zi a sedintei de miercuri a CCR s-a aflat obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si…

- Elvetia ''nu va tolera'' o ''escaladare'' a activitatilor de spionaj rusesc pe teritoriul sau, a declarat luni seful diplomatiei elvetiene, Ignazio Cassis, anuntand o intalnire in curand cu omologul sau rus pe aceasta tema, potrivit France Presse. Acest…

- Doi prezumtivi spioni ruși, suspectați ca au vrut sa pirateze un laborator elvețian asociat in ancheta Skripal, au fost arestați in Olanda și expulzați in Rusia in primavara acestui an, scrie vineri presa elvețiana, citata de AFP.

- Autoritatile din Marea Britanie au criticat dur interviul celor doua persoane care &"seamana cu suspectii&" în cazul Skripal, aparut pe un post de televiziune rusesc, catalogându-l drept o &"insulta la adresa

- Doi adolescenti armeni, ale caror cereri de azil in Olanda au fost respinse si a caror expulzare catre Armenia a provocat o mare emotie in tara, sunt de negasit, a anuntat sambata Ministerul Justitiei olandez, relateaza Agerpres.

- Ministerul Afacerilor Externe saluta raportul Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), elaborat la solicitarea de asistenta tehnica a Marii Britanii ca urmare a incidentului de la Amesbury si apreciaza decizia autoritatilor britanice de a publica rezumatul acestuia. Rezultatele confirma…