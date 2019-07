Stiri pe aceeasi tema

- Beijingul nu este interesat de un razboi diplomatic cu Londra, insa respinge „mentalitatea de pe vremea Razboiului Rece“ afisata de unii politicieni britanici cu privire la Hong Kong, a informat ambasadorul Chinei in Marea Britanie, Liu Xiaoming, conform Reuters.

- Ambasadorul chinez in Marea Britanie a fost convocat miercuri la Ministerul britanic al Afacerilor Externe pentru afirmatiile sale dintr-un interviu privind situatia din Hong Kong, informeaza surse din cadrul ministerului citate de AFP. Liu Xiaoming este asteptat in cursul zilei la minister, a precizat…

- Ambasadorul chinez la Londra, Liu Xiaoming, si-a exprimat miercuri regretul privind pozitia guvernului britanic fata de situatia din Hong Kong si a cerut Marii Britanii sa evite orice noua 'ingerinta', avertizand in privinta unei posibile degradari a relatiilor intre China si Regatul Unit, relateaza…

- Protestele contra proiectului de lege care ar permite extradarea suspectilor din Hong Kong catre China continentala au degenerat, politia arestand miercuri si joi 11 persoane si facand uz de gaze lacrimogene pentru a dispersa demonstrantii, relateaza Reuters si dpa. Proiectul noii legi, a carui dezbatere…

- Un procent de circa 40-60% din cresterea globala a emisiilor de triclorofluorometan (CFC-11), substanta folosita in frigidere si care distruge stratul de ozon, incepand din 2013 poate fi atribuit regiunilor industriale Shandong si Hebei, din nordul Chinei, sustine echipa de cercetatori de la agentia…

- Declaratiile Suveranului Pontif in fata a mii de credinciosi adunati in Piata Sfantul Petru din Roma au loc in conditiile in care Vaticanul si China se afla inca in faza de implementare a unui acord important, semnat in septembrie anul trecut, cu privire la numirea episcopilor. Acordul a impartit…

- "UE are o problema: amenintarea de implozie care o paste. Trista realitate este ca avem o Uniune in care o parte a populatiei, in special din nord-vestul Europei, vrea sa se retraga", a declarat Hoekstra intr-un discurs sustinut la Universitatea Humboldt de la Berlin. "Daca Uniunea noastra este incapabila…

- Fosta prima doamna a Statelor Unite, Michelle Obama, a incantat mii de britanici duminica, spunand anecdote despre intalnirea sa cu regina Elisabeta a II-a, pe care a descris-o drept o persoana ''extraordinar de calda si de amuzanta'', si laudand diversitatea Londrei, in cadrul unui…