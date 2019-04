Patru bărbaţi, ucişi în timp ce încercau să atace o clădire a serviciilor de securitate "Un grup de teroristi a lansat un atac disperat care a fost respins", a precizat SPA, citand un purtator de cuvant al serviciilor de siguranta ale statului. Trei politisti au fost usor raniti, iar o ancheta a fost deschisa pentru a-i identifica pe atacatori, a adaugat sursa. Conform cotidianului saudit Asharq al-Awsat, atacul a vizat o sectiune a serviciului de securitate a statului de la Zulfi, la 260 de km nord de Riad, in centrul unei zone sunnite. Atacatorii au incercat sa-si forteze trecerea lansand un vehicul asupra unei bariere de securitate care proteja cartierul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

