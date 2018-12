Patru bărbați, prinși pe câmp, dis-de-dimineață, aproape de granița cu Serbia Patru straini au fost prinși ieri, dis-de-dimineața, aproape de granița dintre Serbia și Romania. Polițiștii de frontiera i-au depistat pe „intruși”, pe care i-au legitimat ulterior. Oamenii legii de la Poliția de Frontiera Oravița au stabilit ca este vorba de trei albanezi și un kosovar, prinți in apropierea localitații de frontiera Gradinari, din județul Caraș-Severin. ... The post Patru barbați, prinși pe camp, dis-de-dimineața, aproape de granița cu Serbia appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol: debanat.ro

