- Politia turca a arestat cinci germani banuiti a fi membri ai unei organizatii kurde interzisa, a anuntat o agentie pro-kurda care, fara sa mentioneaze in mod explicit numele acestei organizatii, a facut referinta la Partidul muncitorilor din Kurdistan (PKK), considerat drept terorist de Ankara, scrie…

- Cei șase barbați reținuți in dosarul crimei din Piața Constituției din București au fost arestați preventiv, decizia fiind luata de magistrații Tribunalului București, anunța MEDIAFAX.Citește și: VIDEO Carnagiu pe o șosea din Ialomița: ZECE MORȚI și ȘAPTE raniți dupa ce un microbuz a lovit…

- La 10 ani de la criza creidetelor ipotecare din SUA, care a declanșat o unda de șoc uriașa in intreaga lume, economia mondiala se confrunta cu o situație nu tocmai favorabila, iar cinci riscuri majore enumnerate de CNBC pot accentua stresul economic și financiar, conform Mediafax.Perspectiva…

- Imigranților care solicita vize li se va refuza intrarea in Statele Unite cu excepția cazului in care pot dovedi ca iși pot permite asigurari medicale, potrivit unei proclamatii semnate vineri de președintele Donald Trump, informeaza Associated Press.Noua regula se aplica persoanelor care…

- Sapte cetateni straini, proveniti din Spania, Italia, Lituania, Marea Britanie si Rusia, au fost depistati de politistii de frontiera din cadrul PTF Aeroport Cluj-Napoca avand asupra lor sau ascunse in bagajele persoanele diferite cantitati de substante interzise, susceptibile a fi droguri de mare risc,…

- Presedintele Iohannis, asteptat la Iasi de reprezentantii asociatiilor civice care cer construirea Autostrazii MoldoveiPresedintele Klaus Iohannis este asteptat sambata, la Iasi, de reprezentantii asociatiilor civice care cer construirea autostrazii Moldovei, cu un banner pe care scrie ”Domnule…

- Presedinta comisiei electorale ruse a fost agresata in noaptea de joi spre vineri de un barbat care i-a patruns in locuinta si a tras asupra ei cu un pistol cu electrosocuri, a anuntat politia rusa, relateaza AFP potrivit Agerpres. Atacul a vizat-o pe Ella Pamfilova in jurul orei 01.30 dimineata…

- Poliția din Oțelu Roșu, județul Caraș- Severin, a reținut aseara trei barbați, cu varste cuprinse intre 17 și 28 de ani, pentru ca l-au agresat pe un barbat de 30 de ani. Cel mai periculos a fost minorul de 17 ani, care a taiat victima in zona gatului cu o sticla, a notat caon.ro. Victima a fost internata…