- Polițiștii de imigrari din Timiș, in urma controlului la o societate comerciala, au depistat patru straini din Serbia, care desfașurau activitați lucrative fara aviz de angajare. Pe numele lor au fost emise decizii de returnare sub escorta de pe teritoriul Romaniei, fiind dispusa și interdicția de a…

- Patru albanezi care incercau sa ajunga din Serbia, prin Romania, intr-un stat din vestul Europei au fost opriti de politistii de frontiera la granita, in Timis. Oamenii legii i-au predat autoritatilor sarbe in baza acordului de readmisie, pentru continuarea cercetarilor. „In data de 14.11.2018, in jurul…

- Politistii de imigrari din Constanta, in urma actiunilor intreprinse, au depistat 4 barbati din Vietnam care nu mai indeplineau conditiile de sedere pe teritoriul Romaniei. Pe numele acestora au fost emise decizii de returnare sub escorta, in termen de 24 de ore si, totodata, la iesirea din tara, a…

- Polițiștii de imigrari din Galați, in urma unei acțiuni intreprinse pe linia combaterii muncii ilegale, au depistat 38 de cetateni straini din Ucraina, care desfașurau activitați lucrative fara aviz de detașare, pe un santier naval din municipiul Galați. Au fost aplicate sancțiuni contravenționale in…

- Polițiștii de imigrari au verificat 210 societați comerciale și au depistat 101 straini care desfașurau activitați lucrative fara forme legale, in urma unor acțiuni intreprinse la nivel național. Au fost aplicate sancțiuni contravenționale in valoare de aproape 850 000 de lei. Activitatea de prevenire…

- Polițiștii de imigrari din Brașov, in urma unei acțiuni intreprinse, pe linia combaterii șederii ilegale și a muncii nedeclarate, au depistat șase barbați din Republica Moldova, care desfașurau activitați lucrative fara aviz de munca, pe un șantier din municipiul Brasov. Reprezentantii societatii comerciale…

- Poate parea ciudat, dar strainii cauta locuri de munca in Romania. Potrivit unor statistici ale Inspectoratului General pentru Imigrari, in primele sase luni ale acestui an 4.660 de cetateni din alte tari au solicitat avize de angajare. Cifra este cu 50 la suta mai mare fata de aceeasi perioada a anului…

- Politistii de frontiera si inspectorii vamali de la Stamora-Moravita, judetul Timis, au descoperit in bagajele unui barbat care a vrut sa intre in tara din Serbia zeci de comprimate cu substante interzise in Romania.