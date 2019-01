Patru barbati au murit in urma unui cumplit accident rutier Dezastru pe DN 65, in judetul Teleorman, dupa ce o masina a parasit carosabilul, izbindu-se de un copac aflat pe marginea drumului. Soferul si cei trei barbati aflati in autoturism au decedat, doua dintre victime fiind proiectate de forta impactului in afara autovehiculului. Desi s-au mobilizat si au intervenit cu numeroase echipaje la locul teribilului […] Patru barbati au murit in urma unui cumplit accident rutier is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

