Stiri pe aceeasi tema

- Patru aeronave Eurofighter Typhoon ale Fortelor Aeriene Italiene au aterizat vineri, 3 mai, in Baza 57 Aeriana Mihail Kogalniceanu, pentru a participa la executarea unor misiuni de Politie Aeriana Intarita sub comanda NATO.

- Patru aeronave Eurofighter Typhoon ale Fortelor Aeriene Italiene au aterizat astazi, 3 mai, in Baza 57 Aeriana Mihail Kogalniceanu, pentru a participa la executarea unor misiuni de Politie Aeriana Intarita enhanced Air Policing sub comanda NATO.Detasamentul italian format din aproximativ 130 de militari…

- Patru aeronave Eurofighter Typhoon ale Fortelor Aeriene Italiene au aterizat vineri, 3 mai, in Baza 57 Aeriana Mihail Kogalniceanu, pentru a participa la executarea unor misiuni de Politie Aeriana Intarita sub comanda NATO.

- Aeronave F A 18 Super Hornet apartinand Fortelor Navale ale Statelor Unite ale Americii si aeronave F 16 Fighting Falcon din dotarea Fortelor Aeriene Romane au desfasurat joi, 25 aprilie, activitati de antrenament in comun in spatiul aerian al Romaniei, in Baza 86 Aeriana de la Borcea si Centrul National…

- Un exercitiu multinational destinat antrenarii in comun a pilotilor de aeronave militare C-27J Spartan va avea loc, luna viitoare, in Romania, a anuntat, joi, printr-un comunicat de presa, Ministerul Apararii Nationale (MApN). Potrivit sursei citate, exercitiul militar European Spartan 2019 va avea…

- Ceremonie oficiala la Baza Aeriana Fetesti Avioanele F-16 din dotarea Fortelor Aeriene Române încep de astazi misiunile de politie aeriana sub comanda nationala. La ceremonia oficiala de introducere a acestor aeronave în serviciul de lupta permanent a asistat si reporterul…

- Cele mai recente achizitii ale Fortelor Aeriene Romane, avioanela de lupta F-16 Fighting Falcon, incep de astazi misiunile de politie aeriana la granitele Romaniei si NATO. Asta dupa ce a fost finalizat stagiul de pregatire al pilotilor si s-a rezolvat toate problemele tehnice legate de dotarea avioanelor.

- Armata americana a trimis in Romania un convoi de tancuri, care a ajuns saptamana aceasta la baza aeriana Mihail Kogalniceanu din Constanta. Blindatele americane au fost aduse pe calea ferata la Capul Midia, iar de acolo au fost incarcate in tir...