Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate din judetul Iasi, sub coordonarea procurorilor DIICOT, au intocmit 34 de dosare penale, in urma unei actiuni antidrog organizate in cele doua week end uri in care, pe raza acestui judet, s a desfasurat un festival de muzica. De…

- Politistii din Costinesti au intocmit trei dosare de cercetare penala pentru infractiuni de exploatarea cersetoriei si folosirea unui minor in scop de cersetorie, ca urmare a investigarii unor cazuri sesizate in mediul online, se arata intr-un comunicat de presa transmis miercuri de Inspectoratul…

- La data de 11 august a.c., in jurul orei 02.00, politisti din cadrul Politiei orasului Ovidiu, impreuna cu lucratori ai Politiei Locale, au depistat un barbat, de 45 de ani, in timp ce conducea un autoturism, pe raza orasului Ovidiu, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.…

- Vineri, 02 august a.c., in jurul orelor 22:30, o patrula de politie din cadrul Sectiei de Politie Rurala nr. 8 Baltesti, a efectuat semnalul regulamentar de oprire unui conducator auto care se deplasa pe raza comunei Aricestii Zeletin, judetul Prahova.Intrucat conducatorul autoturismului nu a oprit…

- Doua femei imbracate in haine bisericesti sunt anchetate in doua dosare penale deschise de catre politistii din Vaslui, dupa ce au agresat o femeie pe strada si au impins un barbat pe sinele de tren. Victimele sunt in afara oricarui pericol. Politisti vasluieni fac cercetari in doua dosare penale de…

- Polițiștii din Bistrița-Nasaud au emis doua ordine de protecție provizorii impotriva a doi barbați care și-au agresat soțiile. Totodata, pe numele acestora oamenii legii au intocmit cate un dosar penal. In ultimele 24 de ore, polițiștii din Bistrița-Nasaud au intervenit pentru aplanarea unor stari conflictuale,…

- In perioada 28-30 iunie, polițiștii suceveni au deschis 9 dosare penale și au aplicat 490 de amenzi, in cuantum de aproximativ 123.000, inr-o acțiune pe linia depistarii conducatorilor auto bauți. De asemenea, polițiștii au reținut 29 de permise de conducere, din care 7 pentru alcool și 22 pentru alte…

- Polițiști din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au demarat verificari, in mai multe localitați din Prahova, vizand identificarea persoanelor care dețin ilegal arme sau care nu respecta prevederile legale referitoare la modul de deținere, port și folosire a acestora.