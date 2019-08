Patru arme, ridicate de la trei cărăşeni Mai exact, „la data de 21 august, in urma controalelor efectuate de catre polițiști, s-a constatat ca persoanele banuite ar fi deținut fara drept doua arme letale de vanatoare și alte doua arme neletale din categoria celor supuse autorizarii și nu ar fi depus armele și muniția la un armurier autorizat in termen de zece zile de la expirarea perioadei de valabilitate a permisului de arma. Cele patru arme și intreaga cantitate de muniție au fost ridicate in vederea continuarii cercetarilor“, ne informeaza Politia judetului. Faptasii, care n-au constientizat necesitatea prelungirii valabilitatii… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii au folosit avioane si elicoptere cu apa pentru a lupta impotriva incendiilor situate la aproximativ 32 de km de capitala Las Palmas. Politia a anuntat ca probabil incendiul a fost pornit de o persoana care a folosit un pistol de lipit. Un barbat de 55 de ani a fost arestat sambata.…

- Dupa accident, soferul si pasagerul din dreapta sa ar fi fost agresati de rudele victimei, care ar fi distrus si autoturismul, ne mai spune Politia. Soferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Insa atat el, cat si pasagerul din dreapta, au ajuns la spital pentru…

- „Echipajul de poliție s-a deplasat de urgența la fața locului, iar in momentul sosirii a surprins un tanar in timp ce ieșea din interiorul localului, pe un geam, purtand o cagula pe cap și manuși in maini. Din cercetari a reieșit faptul ca in cursul nopții, persoana banuita ar fi spart un…

- Politia a intervenit imediat, iar omul cu pofta de aventura a fost arestat. Barbatul s-a catarat pe aripa avionului cu doar cateva secunde inainte ca acesta sa-si ia zborul, in timp ce se afla pe pista. Din fericire a fost vazut la timp de pilot, care a oprit motoarele. Chiar daca nu se vede in filmare,…

- Potrivit oamenilor legii, protagonistul incidentului este un cetatean ucrainean, de 50 de ani, care nu ar fi adaptat viteza autovehiculului la conditiile de drum. Pe o portiune cu carosabil umed, a pierdut controlul directiei de mers, a intrat pe contrasens, izbindu-se de un autovehicul condus…

- O persoana a fost ranita ușor in urma unui accident rutier produs pe DJ 582, luni seara, in jurul orei 18.30. La fața locului, oamenii legii au gasit un autoturism de teren avariat, rasturnat in afara carosabilului, și șoferul, in varsta de 36 de ani, din Valiug, ranit in urma accidentului,…

- „Din primele cercetari s-a stabilit faptul ca un autoturism condus de un barbat de 64 de ani din județul Hunedoara, care circula din direcția Caransebeș spre Orșova, ar fi patruns pe contrasens, moment in care ar fi intrat in coliziune frontala cu un ansamblu de vehicule, condus de un cetațean…