Patru arestări în urma exploziei unei maşini-capcană Doi suspecti, in varsta de douazeci si ceva de ani, au fist arestati duminica dimineata, iar alti doi barbati, in varsta de 34 si 42 de ani, au fost arestati duminica seara in oras, a anuntat Politia din Irlanda de Nord (PSNI).



Politia a difuzat mai multe inregistrari video pe contul sau de Twitter. Intr-una apare o persoana care fuge din masina parcata. Intr-alta inregistrare video se poate vedea un grup de oameni trecand in apropiere de vehicul, cu putin timp inaintea exploziei. O a treia inregistrare video surprinde impresionanta explozie, fragmente aruncate in aer si masina devastata… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Bilanțul exploziei din Mexic a ajuns la cel puțin 73 de morți și 74 de raniți, potrivit autoritaților, citate de Reuters. Deflagrația s-a produs dupa ce o conducta de benzina a fost sparta de hoți, iar sute de oameni încercau sa fure încarce combusibil în galeți și bidoane.Un martor…

- Șoferul unui microbuz care a incercat sa schimbe direcția de mers, fara sa se asigure, a fpst izbit in plin de o autoutilitara care circula regulamentar. In urma impactului, microbuzul a fost proiectat intr-o mașina. Trei oameni au fost raniți, iar martorii au sunat la 112. La fața locului s-au mobilizat…

- Masacrul dintr-o casa dintr-un orașel irlandez. Cinci romani au fost atacați de o banda care au intrat peste ei cu bate de baseball și i-au batut pana i-au lasat plini de sange, scrie BBC News. Atacul a avut loc duminica seara in orașul Newtownabbey. O vecina a romanilor, care le-a sarit in ajutor,…

- Poliția din Londra a anunțat gasirea Mariei, la cateva ore dupa ce a fost rapita. „Suntem incantați sa anunțam ca fetița Maria Tudorica, de 17 luni, a fost gasita in buna stare, pe Bulevardul Ruskin, zona E12. Mulțumim presei și membrilor publicului care ne-au ajutat cu acest apel", a scris…

- Incidentul a avut loc la ora locala 15:40 (ora 16:40, ora Romaniei). Intr-o postare pe Twitter, politia din Hanovra a informat ca au putut opri masina si sa il imobilizeze pe sofer, barbatul fiind retinut. Masina era inmatriculata in Polonia, a declarat pentru dpa un purtator de cuvant al politiei.…

- Tragedie in Italia, acolo unde o adolescenta de 14 ani a murit dupa ce a cazut in gol de la etajul al șaselea al cladirii in care locuia. Duminica dimineața, in jurul orei locale 9:30, un trecator din zona Ostiense din capitala Italiei a dat peste trupul neinsuflețit al unei adolescente in varsta…

- Politia din Glasgow, echipe de pompieri si alte servicii de salvare au venit la locul exploziei si au inconjurat zona cu un cordon de securitate. Explozia s-a produs marti, in jurul orei 15:15. Pe retelele de socializare au aparut informatii despre acest accident. Zgomotul exploziei…