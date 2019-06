Stiri pe aceeasi tema

- Recidivistul din Alba Iulia, eliberat din inchisoare pe baza recursului compensatoriu, care a talharit cu bestialitate o tanara de 20 de ani in scara unui bloc, a fost condamnat la doar 4 ani de inchisoare cu executare.

- Audierea victimei și a unei martore in dosarul in care recidivistul periculos Nicolae Dragoi, trimis in judecata pentru ca a atacat o tanara in scara blocului M4 din Alba Iulia, este judecat pentru talharie, a fost amanata pentru data de 7 mai. Deși au fost indeplinite toate procedurile legale de citare,…

- Un barbat de 36 de ani din Alba Iulia a ajuns dupa gratii, fiind condamnat pentru nerespectarea regimului armelor si munitiilor. Va sta doi ani si trei luni la inchisoare. Potrivit IPJ Alba, joi, politistii Compartimentului Urmariri din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale al Inspectoratului…

- Victima se indrepta spre casa cand a fost atacata de un barbat, care a violat-o si i-a furat 900 de lei din portofel. Agresorul a fost identificat de politisti. Barbatul a mai fost incarcerat la sfarsitul anului trecut, tot pentru viol, dar a fost pus in libertate pentru ca victima si-a retras plangerea.

- Revolutia din decembrie 1989: Morții din Alba, ce crime au ramas nepedepsite și cine a ajuns la inchisoare Revolutia din decembrie 1989 a avut o desfasurare ”sangeroasa” si in Alba. Psihoza teroristilor a cuprins Alba Iulia, cateva persoane fiind ucise pentru ca au fost confundate de catre soldati cu…

- Un accident rutier a avut loc vineri in jurul orei 12.00, pe strada Al. Ioan Cuza din Alba Iulia, in zona Saturn. Se pare ca este vorba despre o coliziune intre doua autoturisme. Potrivit IPJ Alba, o persoana a fost ranita. Trafic ingreunat. Revenim cu amanunte. Citește FOTO: Accindet rutier pe strada…