- Premierul Viorica Dancila a vizitat in cursul zilei de joi, 9 mai, Spitalul Județean de Urgența Alba. Sefa Guvernului a avut parte de huiduieli din partea unor protestatari in fața Spitalului care au strigat ”PSD Cciuma Roșie”, ”Rușine, rușine, rușine sa va fie”, ”Huooo”. In replica, un grup de susținatori…

- Audierea victimei și a unei martore in dosarul in care recidivistul periculos Nicolae Dragoi, trimis in judecata pentru ca a atacat o tanara in scara blocului M4 din Alba Iulia, este judecat pentru talharie, a fost amanata pentru data de 7 mai. Deși au fost indeplinite toate procedurile legale de citare,…

- Bucurie, in noaptea de Inviere, pentru o familie din Alba. A venit pe lume fetita lor, la Spitalul Judetean de Urgenta Alba. Nasterea a fost inregistrata la ora 5.30, duminica, 28 aprilie, la maternitatea spitalului, cu scor APGAR 10. Despre copiii nascuti de Pasti se spune ca vor avea un destin plin…

- Sa renunțe la fumat in timp ce era internat la Spitalul Județean de Urgența Alba a fost imposibil pentru un pacient. Astfel, fara sa stea pe ganduri, el a mers sa fumeze o țigara și, din neatenție, a provocat un incendiu in magazia instituției.

- Cristian Popescu Marian este unul dintre cei 10 medici care au venit, in 2018, la Spitalul Județean de Urgența din Alba Iulia, fiind atras de unitatea medicala inca din anul 4 de rezidențiat cand a profesat aici din cauza unei lipse temporare de personal, a ținut legatura cu cadrele medicale, iar ulterior…

- Un iesean a inventat o scuza de-a dreptul halucinanta ca sa scape, cel mai probabil, de gura sotiei • Chiar in seara de 8 martie acesta a cerut ajutorul politistilor, spunand ca a fost talharit chiar in scara blocului in care locuia • Dupa verificari a iesit adevarul la iveala • Barbatul nu fusese victima…

