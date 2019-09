Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 45 de ani, din comuna Metes, condamnata la 3 ani de inchisoare cu executare pentru talharie calificata a scapat, cel putin deocamdata, de penitenciar. Curtea de Apel Alba Iulia a admis o cerere de repunere in termenul de apel si a dispus eliberarea acesteia.

- Curtea de Apel Alba Iulia a pronuntat sentinta definitiva in cazul unui sofer care a abandonat o autoutilitara pe DN1, la limita dintre judetele Sibiu si Alba, iar in urma accidentului un sofer de TIR a murit.

- Un tanar in varsta de 24 de ani din Blaj va sta mai bine de 1 an de zile la inchisoare pentru ca a cumparat o bicicleta in Italia despre care stia ca este furata. Sentinta a fost pronuntata de justitia italiana si a fost recunoscuta de autoritatile judiciare romane.

- Un tanar de 24 de ani din municipiul Blaj a fost identificat și reținut, la data de 6 august 2019, de polițiștii din Blaj, acesta fiind posesorul unui mandat de executare a pedepsei emis in 6 august 2019, de Curtea de Apel Alba Iulia, in urma unei condamnari de la o instanța din Italia. Tanarul are…

- Curtea de Apel Alba Iulia a pronuntat sentinta definitiva in dosarul in care a fost judecat recidivistul din Alba Iulia care a talharit cu bestialitate o tanara in scara unui bloc din oras. Dragoi Nicolae, eliberat mai devreme din penitenciar prin recurs compensatoriu, va sta 6 ani la inchisoare.

- La contestatia procurorilor, Curtea de Apel Chisinau a agravat pedeapsa pentru conducatorul auto, care acum un an, a provocat un accident rutier, soldat cu decesul a 4 persoane si ranirea altor 5 persoane, aplicandu-i o pedeapsa definitiva de 6 ani inchisoare.

- O condamnare la inchisoare cu executare, trei cu suspendare condiționata și o amenda administrativa pentru un prejudiciu de 600.000 de lei Curtea de Apel Alba Iulia a pronunțat sentința definitiva intr-un dosar de evaziune fiscala din afaceri cu fier vechi in care au fost judecați patru membri ai unei…