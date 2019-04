Stiri pe aceeasi tema

- Trei soldati americani si un salariat al unei intreprinderi private care lucra pentru armata americana si-au pierdut viata luni in atacul sinucigas cu o masina capcana din apropierea bazei americane din Bagram, potrivit unui comunicat de presa al misiunii NATO in Afganistan, transmite AFP, potrivit…

- Talibanii au ucis 36 de membri ai forțelor de securitate și au preluat controlul asupra mai multor puncte de control din districtul Bala Murghab. Atacul a inceput in noaptea de miercuri spre joi și era inca in desfașurare joi seara, a anunțat guvernatorul din Bala Murghab.De asemenea, forțele…

- Trimisul special american pentru Afganistan, Zalmay Khalilzad, a anuntat luni ca se afla la Kabul pentru a se intalni cu autoritatile afgane inaintea viitoarelor negocieri de pace intre Washington si talibani, informeaza AFP. Intr-o postare pe Twitter, Zalmay Khalilzad a informat ca a…

- Politia locala din orasul Aurora a confirmat atacul, evocand pe Twitter o situatie inca "in plina desfasurare". Autoritatile locale au confirmat pe un cont de Twitter arestarea atacatorului.Agentia federala pentru controlul armelor, tutunului si armelor de foc ( ATF), a precizat ca a intervenit…

- Politia locala din orasul Aurora a confirmat atacul, evocand pe Twitter o situatie inca "in plina desfasurare". Autoritatile locale au confirmat pe un cont de Twitter arestarea atacatorului, dar ulterior s-a revenit asupra informatiei, comunicandu-se ca suspectul este mort.Agentia federala…

- Talibanii in Afganistan au venit cu mai multe cereri in cadrul unei reuniuni la Moscova intre reprezentanti ai rebelilor si membri ai opozitiei fata de guvernul de la Kabul. Talibanii cer o noua "constitutie islamica" pentru Afganistan si fac apel la formarea unui "sistem islamic incluziv" pentru…

- Peste 100 de oameni au murit in urma unui atac cu mașina capcana comis de talibani in provincia Maidan Wardak din Afganistan. Atacul a țintit o baza militara. "Primele informații ne arata ca peste 100 de oameni au murit in urma exploziei produse in interior centrului de antrenamente militare", a transmis…

- O masina-capcana a explodat luni seara in estul capitalei afgane Kabul, langa un complex unde isi au sediul mai multe companii si organizatii internationale, ranind peste 40 de persoane, informeaza agentiile de presa internationale. Vehiculul-capcana a vizat un complex ce gazduia angajati straini, dar…