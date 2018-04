Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, sprijiniti de specialisti de la D.S.V.S.A Dambovita, au actionat pentru verificarea legalitatii comertului cu produse specifice Sarbatorilor Pascale. In cadrul actiunii, au fost verificati 21 de agenti economici si au fost…

- Politistii efectueaza miercuri patru perchezitii domiciliare in Bucuresti si in judetul Teleorman la persoane banuite de evaziune fiscala si spalare de bani, intr-un dosar cu un prejudiciu de 1,5 milioane de euro. Potrivit unui comunicat al IGPR transmis AGERPRES, politistii Directiei de Investigare…

- Politistii fac perchezitii, miercuri, in Bucuresti si in Teleorman, fiind vizate mai multe persoane si firme suspectate de evaziune fiscala si spalare de bani, cu un prejudiciu de 1,5 milioane de euro.Conform Politiei Romane, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice fac…

- Un afacerist din Strehaia, judetul Mehedinti, a fost retinut de politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Gorj sub acuzatiile de evaziune fiscala si spalare de bani.

- Ieri, 29 martie, politistii maramureseni au intervenit la 40 de evenimente, din care 33 semnalate prin Apelul de Urgenta 112. Politistii au organizat cinci actiuni cu efective largite, au constatat 37 de infractiuni si au aplicat peste 200 de sanctiuni contraventionale. Una dintre actiuni a fost organizata…

- Politistii din Alba au retinut doua persoane banuite de contrabanda cu tigari si alcool. In urma a 6 perchezitii desfasurate in orasul Cugir, au fost confiscate peste 8.600 de tigarete si 375 de litri de alcool. La data de 28 martie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice…

- Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice al I.P.J. Constanta, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta, impreuna cu cinci inspectori antifrauda, au efectuat 13 perchezitii domiciliare pe raza judetului Constanta. La…

- La aceasta ora, polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj efectueaza 30 de percheziții domiciliare pe raza județelor Gorj, Mehedinți, Teleorman, Ialomița, Ilfov și municipiul București, la sediile unor societați comerciale și locuințele unor persoane fizice banuite de savarșirea…

- Ofiterii Servicului de Investigare a Criminalitatii Economice organizeaza astazi 30 de perchezitii domiciliare pe raza judetelor Gorj, Mehedinti,Teleorman, Ilfov, Ialomita si municipiul Bucuresti, cu sprijinul polițiștilor din județele menționate, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalarea banilor.…

- Politistii au perchezitionat, marti, locuintele a trei medieseni banuiti ca ar fi cauzat un prejudiciu de un milion de lei, prin evaziune fiscala, obtinand banii din consultanta medicala, potrivit unui comunicat de presa remis AGERPRES de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Sibiu. …

- Opt persoane, din 18 audiate miercuri intr-un dosar de evaziune fiscala si delapidare, au fost retinute de politistii Serviciului pentru Investigarea Criminalitatii Economice din cadrul IPJ Alba, urmand sa fie prezentate joi procurorilor pentru dispunerea masurilor legale.Purtatorul de cuvant…

- Un chinez cu afaceri in județul Buzau este cercetat pentru evaziune fiscala și spalare de bani. El a ajuns in atenția anchetatorilor dupa ce, in mai puțin de doi ani, in perioada decembrie 2009 – ianuarie 2011, a produs statului un prejudiciu uriaș, de peste 5.000.000 de lei. Ofițerii Serviciului de…

- Ofițerii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Buzau, au dispus continuarea urmaririi penale fata de un barbat in varsta de 47 de ani, cetatean strain, banuit de evaziune fiscala si spalare…

- In perioada 7-8 martie a.c., politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au desfasurat actiuni in sistem integrat, impreuna cu politisti din cadrul Politiei municipiului Bistrita si din cadrul Politiilor orasenesti Nasaud, Beclean si Sangeorz-Bai. Actiunile au vizat prevenirea si…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice și cei din cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale au depistat doua persoane banuite de evaziune fiscala și complicitate la evaziune fiscala, fapte comise in anul 2012, pe raza județului Valcea. Cei doi barbați ...

- La aceasta ora, polițiștii efectueaza 89 de percheziții pe raza a 23 de județe și in Municipiul București la sediile unor societați comerciale și locuințele unor persoane banuite de evaziune fiscala in domeniul comerțului cu piese auto. La data de 6 martie a.c., politistii Serviciului de Investigare…

- Tanarul de 32 de ani este din Liebling, județul Timiș. El a fost oprit pentru control, luni la pranz, de polițiștii de la rutiera, la intrare in Timișoara, in Calea Șagului. Oamenii legii s-au prins rapid ca individul cara ceva suspect și au observat marfa de contrabanda. In total 50.800 țigarete…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, sprijiniți de forțe de jandarmi și lucratori ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale Suceava, au pus in executare cinci mandate de perchezitie domiciliara in municipiul Suceava. Perchezițiile au fost emise de Tribunalul Suceava intr-un…

- Sambata dimineața, politistii din Alba, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Romane, au efectuat 5 perchezitii la persoane banuite de contrabanda cu tigari. Au fost identificate peste 460.000 de tigari susceptibile a proveni din contrabanda. La data de 24 februarie 2018, politistii…

- Politistii din Arad, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, efectueaza peste 100 de perchezitii domiciliare in Bucuresti si in 16 judete, inclusiv in Iasi, in cadrul unui dosar penal de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 2 milioane de euro. Vor fi puse in aplicare 27 de mandate de aducere. La…

- Politistii bucureșteni au recuperat de la o societate comerciala impotriva careia Agentia Nationala de Administrare Fiscala a formulat plangere pentru evaziune fiscala un prejudiciu de 94 de milioane de lei. Reprezentantii firmei ce are ca obiect de activitate comertul de produse alcoolice supuse regimului…

- Peste 155.000 de tigari de contrabanda au fost ridicate de politistii din Hunedoara, in urma a 12 perchezitii domiciliare. Patru persoane banuite de comiterea infractiunii de contrabanda au fost retinute pentru 24 de ore. La data de 14 februarie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitatii…

- Ieri, 13 februarie 2018, orele 14.00, politistii Serviciului de Ordine Publica si Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice, impreuna cu un specialist din cadrul Garzii Forestiere Județene Alba, au efectuat un control la o societate comerciala din localitatea Bistra, reprezentata de P.H. de…

- Cinci persoane au fost conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Arges, miercuri, in urma perchezitiilor efectuate in trei judete, intr-un dosar de evaziune fiscala. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges transmis Agerpres,…

- La aceasta ora, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Arges si ai Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane efectueaza sase perchezitii in judetele Arges, Olt si Dolj, la sediile unor societati comerciale si locuintele unor persoane banuite de evaziune…

- Una dintre cele sase persoane retinute de catre procurorii parchetului de pe langa Judecatoria Galati, intr-un dosar de frauda a sistemului de asigurari, cu un prejudiciu in valoare de 1.140.000 lei este chiar preot in Tecuci. Acesta ar fi chiar administratorul uneia dintre cele trei firme care au decontat…

- La data de 1 februarie a.c., politistii Biroului de Investigatii Criminale, sprijiniti de catre politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice si Biroului Arme, Explozivi si Substante Periculoase au efectuat cinci perchezitii domiciliare in localitatile Lechinta si Sangeorzu…

- Opt perchezitii au loc miercuri in municipiul Bucuresti si judetele Ilfov, Giurgiu si Calarasi, la domiciliile si sediile sociale ale mai multor persoane fizice si juridice, implicate in savarsirea unor infractiuni de evaziune fiscala si spalarea banilor in domeniul comercializarii fructelor si legumelor.…

- La aceasta ora, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Arges si ai Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane efectueaza 4 perchezitii domiciliare, in judetul Arges, la sediile unor societati comerciale si locuintele unor persoane banuite de evaziune…

- Politistii specializati in investigarea infractiunilor economice din Gorj, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Gorj, efectueaza, in aceasta dimineata, 13 perchezitii, la persoane banuite de evaziune fiscala.La data de 30 ianuarie a.c., politistii Serviciului…

- Doi barbati din municipiul Pitesti au fost retinuti pentru 24 de ore, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani, a anuntat, marti, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges.Citeste si: Fost ministru al Culturii, critici FARA PRECEDENT la adresa ministrului Educatiei: 'Exprimarea…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Argeș au continuat activitațile de urmarire penala intr-un dosar complex și au reținut pentru 24 de ore pe baza de ordonanța pe T.R.S., de 59 de ani și pe Ș.R., de 47 de ani, ambii din Pitești banuiți de savarșirea de infracțiunii…

- Politistii specializati in investigarea infractiunilor economice din Gorj, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Gorj, efectueaza, in aceasta dimineata, 13 perchezitii, la persoane banuite de evaziune fiscala. Pe 30 ianuarie, politistii Serviciului de Investigare…

- Politistii efectueaza, marti dimineata, 22 de perchezitii la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de aproximativ 5.000.000 de lei prin comiterea de infractiuni economice in domeniul comercializarii de produse in mediul online, urmand sa fie puse in aplicare patru mandate de aducere la audieri. …

- Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare 18 mandate de perchezitie domiciliara in municipiul Bucuresti si in judetele Arad, Olt, Valcea, Buzau si Prahova si 12 mandate de aducere, intr-un…

- Doua persoane au fost puse sub control judiciar si alte 20 au fost duse la audieri, in urma perchezitiilor care au avut loc in perioada 11-17 ianuarie pe raza judetului Bistrita-Nasaud, dar si in alte trei judete, precum si in Capitala, intr-un dosar de evaziune fiscala, cu un prejudiciu de peste doua…

- Politistii bistriteni, avand sprijinul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale din Politia Romana, au efectuat perchezitii si prinderi in flagrant delict in dosare de evaziune fiscala si spalare a banilor, cu un prejudiciu total de peste 2 milioane lei, potrivit unui comunicat de presa remis,…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Argeș au continuat activitațile de urmarire penala intr-un dosar complex și au reținut pentru 24 de ore pe baza de ordonanța pe S.T.V., de 48 de ani, din Pitești banuit de savarșirea infracțiunii de evaziune fiscala in forma…

- Vineri, 12 ianuarie a.c., polițiști ai Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au organizat o acțiune avand ca scop prevenirea, descoperirea si combaterea comerțului cu produse contrafacute, precum și a activitaților ilicite in domeniul turismului. Astfel, au fost verificați 19 agenți…

- Un om de afaceri din comuna Glogova a fost retinut de politisti pentru comiterea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare a banilor, fapte în forma continuata, cu un prejudiciu de aproximativ 950.000 de lei, se arata într-un comunicat de presa postat joi pe site-ul Inspectoratului de…

- Polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul IPJ Gorj l-au reținut, miercuri seara, pentru 24 de ore pe omul de afaceri Aurel Popescu, cunoscut sub numele de „Moroiu”. Afaceristul este suspectat de comiterea unor infracțiuni economice prin care a creat un…

- Aurel Popescu, de 47 de ani, din comuna gorjeana Glogova, a fost reținut in aceasta seara de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Gorj sub acuzațiile de evaziune fiscala și spalare de bani. Ancheta vizeaza o tranzacții ...

- In urma activitaților desfașurate, polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au depistat un ploieștean banuit de complicitate la infracțiunile de evaziune fiscala și spalarea banilor și l-au condus la sediul Poliției pentru audieri. Din cercetari…