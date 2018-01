Patronul Oscar Downstream vrea sa ridice cateva sute de apartamente pe un teren cumparat de la Prospectiuni SA

Stiri pe aceeasi tema

- Sefa Serviciului Resurse Umane din cadrul companiei Oil Terminal SA, Liliana Mihailov, detine, potrivit declaratiei de avere completate in luna iunie 2017, jumatate dintr un teren agricol de 11 hectare, pe care l a mostenit in anul 2017. La acesta se adauga frac12; dintr un apartament de 44,48 mp, cumparat…

- Gran Via Real Estate, unul dintre cei mai importanti dezvoltatori imobiliari prezenti pe piata locala, a obtinut la finalul anului trecut autorizatia de constructie pentru a treia faza a proiectului de rezidential Timisoara58 Apartaments, amplasat pe un teren de 32.000 de mp al fostei platforme Frigocom,…

- ♦ Unele dintre cele mai mari companii din Romania iau in calcul mutarea intr-un nou sediu, iar cererea ar putea ajunge la peste 100.000 mp de birouri, contracte care, semnate pe cinci ani, vor genera venituri de peste 100 mil. euro dezvoltatorilor. Deschiderea noului pol de birouri…

- Clujul imobiliar, campion la scumpiri in 2017. La cat a ajuns metrul patrat Preturile cerute pentru apartamentele scoase la vanzare in Romania, atat noi, cat si vechi, s-au majorat cu 10,48% in acest an, fata de 2016, pe fondul cresterii achizitiilor, dar au inregistrat o scadere usoara in ultimul trimestru…

- Lantul de magazine Profi a devenit in acest an cel mai extins retailer din Romania dupa ce a deschis 195 de unitati noi, apropiindu-se de pragul de 700 de magazine. Compania este lider si dupa numarul de deschideri din acest. Acelasi titlu l-a primit si anul trecut cand a inaugurat 134 de unitati.…

- Guvernul a aprobat o nota de fundamentare privind demararea procedurii de achizitie a unui nou sediu pentru DIICOT, valoarea estimata fiind de 71,3 milioane lei, inclusiv TVA.In hotararea de guvern pentru adoptarea notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea efectuarii cheltuielilor…

- Doru Buzducea, presedinte Colegiului National al Asistentilor Sociali din Romania (CNASR), Decan al Facultatii de Sociologie si Asistenta Sociala, Universitatea din Bucuresti si promotor al Campaniei „Romania se ridica in picioare pentru asistenta sociala” a acordat un interviu pentru Adevarul.

- Romania a semnat primul contract pentru achizitia sistemului de aparare Patriot. Bateriile care vor ajunge in tara sunt noi, in cea mai moderna configuratie din acest moment si vor servi nevoilor de aparare antiaeriana ale tarii.

- Dezvoltatorul si administratorul de parcuri logistice P3, detinut de fondul suveran al statului Singapore, GIC, a anuntat achiziția a peste 17 hectare de teren langa parcul P3 Bucharest, cu intenția de a dezvolta parcul pana la 500.000 mp in urmatorii doi ani.

- Racirea vremii va continua, astfel incat, minimele termice, preponderent negative, vor avea valori de la -10 grade in estul Transilvaniei, pana la 1...2 grade in sud-vestul Olteniei. Cerul va fi mai mult noros si vor cadea precipitații slabe, pe arii restranse in sud-vestul și sudul țarii - predominant…

- Zeci de magistrati au iesit in fata instantelor din mai multe orase din Romania in semn de protest fata de modificarea netransparenta a legilor Justitiei. Magistrati de la mai multe instante din Capitala, dar si judecatori veniti din tara vor iesi luni in fata Curtii de Apel Bucuresti, incepand cu ora…

- Timp de trei zile incepand de astazi, in Romania este doliu național. Guvernul a decis inca de saptamana trecuta ca zilele de joi, vineri și sambata sa fie zile de doliu național in memoria Regelui Mihai I al Romaniei, șef al statului roman intre anii 1927-1930 și 1940-1947. Sicriul cu trupul neinsuflețit…

- Miercuri dimineata, sicriul Regelui a fost urcat in aeronava care se indreapta spre Capitala, via Geneva. Aeronava militara care va aduce in tara sicriul fostului suveran va ateriza in doar cateva zeci de minute, la Otopeni. La aeroport au ajuns deja, printre altii, Custodele Coroanei, Majestatea Sa…

- Va mai amintiti de Dragos Condescu, micutul care a reusit sa invinga cancerul cerebral de doua ori? Baietelul din comuna Secu, Dolj, ajuns acum la varsta de 9 ani, este nevoit sa faca in continuare recuperare, pentru ca nici in ziua de azi nu reuseste sa mearga sau macar sa se tina pe picioare. Si daca…

- O parte dintre liderii organizațiilor care au participat și participa și duminica seara la protestele anti-PSD și impotriva modificarii legilor justiției din Piața Victoriei, din Capitala, au facut apel la noi manifestații de amploare, cu susținerea fostului premier Dacian Cioloș – care anunța duminica…

- Romexpo vinde un teren din cea mai fierbinte zona din Bucuresti unei firme infiintata in urma cu cinci luni, la care actionar este Francisca Niculae, despre care presa a relatat ca este fiica milionarului Alin Niculae, fondatorul Oscar Downstream. Actionarii Romexpo se vor intalni pe 18 ianuarie 2018…

- Romania - Franta se joaca vineri, 8 decembrie, de la ora 19:00, in ultimul meci din faza grupelor de la Campionatul Mondial de handbal feminin pentru cele doua echipe. Romania este pe primul...

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) a obtinut autorizatie pentru organizarea unor proteste, pe 13 decembrie, in Bucuresti si in marile orase din tara, reprezentantii transportatorilor fiind nemultumiti de pirateria din acest sector de activitate. Potrivit…

- Suedezii de la Skanska vor sa inoveze in cladirile de spatii de birouri din Campus 6 pe care le construieste in zona Politehnica din Capitala, prin implementarea unui sistem de receptie virtuala. Acesta va fi prezent in toate proiectele viitoare Skanksa din Romania, iar prin intermediul acestui sistem,…

- Primarul Capitalei a anuntat luni, dupa o intalnire cu reprezentantii taximetristilor, ca vor fi interzise toate formele de practicare a taximetriei care nu se incadreaza in prevederile legale, acestia reclamand, printre altele, "concurenta neloiala practicata prin sistemele de aplicatii online…

- Deputatul Liviu Plesoianu a avut o reactie fulger dupa ce liderii PSD convocati intr-o sedinta, in aceasta seara, au decis organizarea de mitinguri in Capitala si in marile orase din tara. Social-democratul sustine ca este momentul ca partidul sa stranga randurile si sa dea ocazia majoritatii sa…

- ”Doamna Primar General Gabriela Vranceanu Firea, decizia ilegala de a organiza un targ in Piata Victoriei este una ticaloasa si vreau sa cred ca ticalosia nu este principala dumneavoastra coordonata in modul de a va exercita mandatul de Primar General”, a scris Basescu pe Facebook. El i-a…

- In Legea-cadru 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, pentru medicii din spitale devine obligatoriu programul normal de lucru de 48 de ore pe saptamana. Aceasta prevedere contravine prevederilor din Codul Muncii și incalca orice norma de lucru in cazul oricarui salariat…

- Valoarea de piata a portofoliului Globalworth, cel mai mare proprietar de spatii de birouri din Romania, a urcat cu 4,1% in al treilea trimestru din acest an, la 1,088 miliarde euro, comparativ cu nivelul inregistrat la 30 iunie 2017, moment in care se afla la 1,045 miliarde euro. Cresterea a fost…

- Prin intermediul CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , Valentin Anghel, tatal lui Ionut, baietelul ucis de maidanezi intr-un parc din Capitala, a vorbit despre noul cosmar pe care il traverseazaA (VEZI DETALII AICI) A si il ataca dur pe avocatul Bogdan Barbuceanu, care i-a executat silit familia pentru…

- Regizorul Dan Puican, omul cu care Stela Popescu a fost casatorita timp de 9 ani de zile, a vorbit despre iubirea purtata actritei, cu ani in urma. "Am fost noua ani impreuna, a fost dragostea tineretii mele. La tinerete, cand ai o femeie frumoasa cum e Stela, era imposibil sa nu te indragostesti.…

- Mircea Beuran a lansat lucrarea Mainile chirurgului. Profesorul Mircea Beuran, șeful clinicii de chiurgie 2 de la Spitalul de Urgența Floreasca din Capitala, a lansat azi ”Mainile chirurgului”. Este o lucrare unica in peisajul medical din Romania care abordeaza ”toate valențele de pregatire și fomare…

- Doi tineri de 18 si respectiv 19 ani au fost retinuti de politie, fiind suspectati de furturi din locuinte. Potrivit informatiilor, banuitii sunt originari din Anenii Noi, iar in Capitala locuiau in chirie.

- Un nou protest este anuntat duminica in Capitala si in alte orase din tara, dar si in diaspora. Evenimentul a fost deja anuntat pe Facebook, intalnirea protestatarilor urmand sa aiba loc de la ora 18.00.

- Gabriel Petrea, ministrul pentru Dialog Social, a castigat duminica un nou mandat de presedinte al Organizatiei Tineretului Social-Democrat a PSD. Petrea, care detine de doi ani presedintia TSD, a fost votat de 2.121 de delegati prezenti la Congresul tineretului social-democrat care a avut loc la complexul…

- Ministrul Educatiei Nationale, Liviu Pop, a declarat, luni, ca elevii vor fi in siguranta in scoli dupa ce se vor finaliza lucrarile de reabilitare la aproximativ 2.500 de unitati de invatamant. „Elevii din Romania vor fi in siguranta dupa ce vom finaliza reabilitarea celor 2.500 de scoli.…

- Violeta Stoica Pacienții prahoveni diagnosticați cu afecțiuni oncologice ar putea sa aiba o noua speranța la un tratament, daca Ministerul Sanatații va reuși sa semneze contracte cu Banca Mondiala pentru achiziția unor echipamente destinate radioterapiei in mai multe spitale din țara. Deși nu a intrat…

- Dezamagire in tabara oltenilor, dupa ce Astra a egalat spre final, iar elevii lui Mangia au pierdut doua puncte. Cel mai bun jucator de pe teren, Gustavo, autor a doua goluri, se declara dezamagit de rezultat, insa avea sa-i treaca repede! CANCAN.RO, site-ul nr.1 din Romania , l-a surprins pe brazilian…

- "Pentru toate primariile de municipiu, acest pachet de modificari fiscale nu va aduce lucruri bune pentru ca vor fi bani mai putini la buget pentru investitii, avem foarte multe proiecte in derulare pe care vrem sa le finalizam. Avem proiecte noi, care sunt acum in faza realizarii studiilor de fezabilitate.…

- Protestul impotriva Legilor justiției, desfașurat sub sloganul ”Nu vrem sa fim o nație de hoți!” au luat deja amploare. In Piața Victoriei din Capitala s-au adunat deja cateva mii se persoane, dar s-a ieșit și in alte orașe mari din țara.Citește și: Au inceput protestele #rezist in Piața Victoriei:…

- A fost șoc in lumea medicala atunci cand celebrul medic Abu Baker a incetat din viața. Doctorul suferea de insuficiența cardiaca, așa ca a mers la un spital din Capitala, pentru a-și monta un stimulator cardiac. Acolo medicii l-au bagat in operatie, desi nu ii facusera toate analizele. In…

- Pe 25 octombrie, de ziua Armatei Romane, un roman a reusit sa traverseze Bucurestiul in doar 2 minute și jumatate de la nord la sud, in ceea ce el numeste „cea mai performanta masina din Romania”. Vlad „Dodo” Cretu este pilot de vanatoare la Escadrila 53, si de aproape 20 de ani zboara pe unele dintre…

- Spaniolii de la Mantor, dezvoltatorul proiectului rezidential de lux Trastevere, a castigat, in urma unei licitatii organizate de grupul ASEMER, contractul de executare a lucrarilor de consolidare a cladirii istorice Mita Biciclista din Piata Amzei. Investitia se ridica la suma de 4,5 milioane de…

- Cateva sute de persoane au protestat, duminica, in Capitala, formand un lant uman in fata Palatului Parlamentului, fata de proiectul privind legea vaccinarii, despre care spun ca incalca Constitutia. Protestul a fost organizat de mai multe ONG-uri, intre care Asociatia Pro Consumatori, Asociatia Pro…

- Oamenii din Ciorești au decis. Vor ca, in 2018, in centrul satului, chiar langa primarie, sa inceapa construcția unui parc de odihna și agrement. Tot aici sa fie construit și un teren de volei, unul de mini-forbal, un teren de joaca pentru copii, un teren de sport pentru maturi, tribune, un vestiar…

- Femeia a murit in urma impactului, informeaza Romania TV. Medicii de pe ambulanta, ajunsi la fata locului, au incercat sa o readuca la viata aproximativ o ora pe femeie, dar nu au mai putut face nimic. Citeste si Accident grav in Capitala. Bulevardul Aviatorilor, blocat dupa ce un sofer a…

- Mai exact, spun surse apropiate de familia celor doi indragostiți, Gabriela a luat in calcul, la modul cel mai serios, sa iși ofere, ei și lui Tavi, ocazia de a face doua nunți, scrie spynews.ro. Una departe de Romania, tocmai la Paris, alaturi de doar cațiva apropiați, iar alta in Romania, o paranghelie…

- Odata cu colapsul Omnia Turism, au inceput sa aiba probleme sute de alte agentii de profil din intreaga tara, printre care si din Constanta. Si asta pentru ca au cumparat pachete turistice atractive de la agentia omului de afaceri George Negru pe care acum nu le pot onora. Nimeni nu stie ce s-a intamplat…

- ING Bank isi va consolida operatiunile si isi va muta sediul central din Bucuresti in Blue Rose Office Park, cel mai nou proiect al Portland Trust, aflat in curs de dezvoltare in zona Expozitiei din nordul Capitalei. Constructia proiectului va dura aproximativ 21 de luni, finalizarea…

- Federatia Sanitas a anuntat ca joi va organiza un miting, urmat de un mars. Nemultumirile se refera la legea salarizarii, sindicalistii sustinand ca genereaza inechitati si discriminari in sistemul de salarizare din sanatate si asistenta sociala. La protest sunt așteptați 8.000 de oameni. ”De luni…

- Ilie Dumitrescu este, fara indoiala, unul dintre cei mai fitosi oameni din lumea mondena din Romania. Celebru, bogat si adulat de femei frumoase, fostul star al echipei nationale este un barbat greu de multumit.

- In Teleorman, la un rezervor de 500 de litri de motorina, soferii economisesc aproximativ doua sute de lei, fata de cat ar plati in Capitala. In Bucuresti, preturile au crescut din nou, dupa 1 octombrie: cu 10 bani pe litru, in cazul motorinei, si cu 8 bani, benzina. Diferenta ii uimeste chiar…