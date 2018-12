Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Energiei a primit castig de cauza intr-un proces deschis de compania elvetiana Alpiq AG la Centrul International pentru solutionarea diferendelor din domeniul investitiilor din Grupul Bancii Mondiale (ICSID).

- Inspectorul general școlar, Ion Sorin a caștigat, in prima instanța, procesul cu Ministerul Educției in privința calificativelor acordate de minister, Post-ul Sorin Ion a caștigat, in prima instanța, procesul cu Ministerul Educației in privința calificativului “Bine” apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- In decembrie 2017 au fost scoase la licitatie lucrarile in valoare de peste 3 milioane de euro pentru proiectul "Restaurarea, consolidarea, protectia, conservarea si punerea in valoare a sitului arheologic Cetatea Capidavaldquo;.Va reamintim ca proiectul a fost cofinantat, pana la 31.12.2015, din fonduri…

- Explozie puternica la un liceu profesional, in orașul Kerci, din Crimeea. Serviciile de intervenție au anunțat ca au murit cel puțin zece oameni, iar alți zeci au fost raniți. Explozia puternica a fost provocata de un dispozitiv exploziv neidentificat. Reprezentanti ai serviciilor de urgenta au declarat…

- CEDO a hotarat marți ca liderului Mișcarii de Integrare Spirituala in Absolut (MISA), Gregorian Bivolaru, i-a fost incalcat dreptul la judecarea cauzei sale in termen rezonabil și a stabilit ca Romania va trebui sa-i plateasca daune morale in valoare de 1.200 de euro, plus cheltuielile de judecata,…

- Gica Hagi, managerul general al formaiei Viitorul Constanța, a adeclarat inaintea duelului de astazi din runda a X-a pe care elevii sai il vor susține de la ora 18:00 la Ovidiu cu Astra Giurgiu, ca cel mai mare pericol este chair tehnicianul giurgiuvenilor Gigi Mulțescu. „De cand a venit domn profesor…

- Din proces in proces o duce clubul pe care Gigi Becali i l-a ”pasat” de curand lui Vasile Geambazi, nepotul lui preferat. (Super oferta de angajare) Dupa ce și-a mai tras puțin sufletul, in urma disputelor in instanța cu Florin Talpan, juristul CSA Steaua, omul de afaceri din Pipera are ceva sa-i reproșeze…