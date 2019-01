Stiri pe aceeasi tema

- Un accident cumplit a avut loc in noaptea de sambata spre duminica, in localitatea Vadu Moldovei, din Suceava. Cinci prieteni au murit, dupa ce mașina in care se aflau a lovit un TIR. Vinovat de aceasta tragedie este șoferul autoturismului, Narcis Bogdanescu, un tanar in varsta de 21 de ani.

- Un copil de un an si zece luni dintr-o localitate din Suceava a murit de foame. Micuta era in grija tatalui, dupa ce mama plecase la munca in strainatate. Directia pentru Protectia Copilului a inceput o ancheta. Bunica a fost cea care s-a ingrijorat de starea copilei si a dus-o la spital, la Falticeni.…

- Șoferul care a produs accidentul din Suceava, in care o femeie jandarm, in varsta de 40 de ani, a murit, iar fetița ei, de un an și șase luni, a fost ranita grav, pe trecerea de pietoni, a fost arestat preventiv joi, potrivit deciziei instanței. Surse judiciare au declarat, joi seara, ca intanța a emis…

- Eric Swaffer este un pilot erou, deși nu a putut evita prabușirea elicopterului in care se afla patronul echipei Leicester, Vichai Srivaddhanaprabha. El a evitat prabușirea elicopterului, care s-a inalțat de pe terenul de fotbal, chiar pe o tribuna, plina cu oameni. Pilotul a ”condus” elicopterul, care…

- Patronul lui Leicester City, Vichai Srivaddhanaprabha si alte patru persoane au murit dupa ce elicopterul in care se aflau s-a prabusit sambata parcarea stadionului King Power, au anuntat duminica autoritatile si clubul de fotbal, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Vichai Srivaddhanaprabha, patronul thailandez al clubului Leicester, se afla in elicopterul care s-a prabusit, sambata seara, langa stadionul echipei sale, dupa meciul cu West Ham United, au declarat pentru BBC surse apropiate familiei omului de afaceri.

- Ilie Balaci, 62 de ani, a murit in aceasta dimineața, la Craiova, din cauza unui infarct. Marcel Raducanu a primit cea mai trista veste astazi, in momentul in care implinea 64 de ani. Familia a decis ca trupul sa fie depus luni dimineața la Biserica "Sf. Ilie" din Craiova, locul in care a avut loc…

- O femeie in varsta de 29 de ani a murit sambata dimineata dupa ce s-a rasturnat cu masina pe care o conducea pe un drum judetean din Constanta. Ea a fost gasita in stop cardiorespirator, iar manevrele de resuscitare efectuate nu au dat rezultat.