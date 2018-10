Patronul lui Leicester a MURIT dupa ce s-a prabusit cu elicopterul in parcarea stadionului

Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie în Anglia, sâmbata seara. Elicopterul patronului lui Leicester s-a prabușit în parcarea de lânga stadionul King Power, la scurt timp dupa fluierul final al meciului pe care "Vulpile" l-au terminat la

- Zi neagra in fotbalul englez! Dupa ce fostul selecționer al Naționalei, Glenn Hoddle, a ajuns, in stare grava, la spital, un alt eveniment nefericit s-a petrecut dupa un meci. Elicopterul patronului lui Leicester City, Vichai Srivaddhanaprabha, s-a prabușit langa King Power Stadium, dupa meciul cu…

- Fotografiile au aratat o minge de foc imensa, in timp ce martorii au declarat pentru Sky Sports News ca elicopterul a decolat de pe teren in jurul orei 20:30, dar a pierdut controlul in cateva secunde și s-a prabușit in parcarea auto E - parcarea personalului clubului, care este la aproximativ 200…

- Adjunctul procurorului general din Rusia, Saak Karapetyan, si inca doua persoane au murit intr-un accident aviatic. Elicopterul in care se aflau cei trei s-a prabusit in apropierea unei paduri din regiunea Kostroma. Presa rusa scrie ca cele doua persoane care il insoteau pe adjunct au ars, astfel ca…

- Patru persoane au murit miercuri dupa ce un elicopter de mici dimensiuni s-a prabusit peste o uzina din zona industriala de la periferia orasului Plzen, in vestul Cehiei, au anuntat serviciile de salvare, potrivit AFP, scrie Agerpres. "Din pacate, au murit patru persoane in hala de productie",…

- Trei persoane si au pierdut viata si sapte au fost ranite, duminica, in urma unui accident de elicopter de transport militar care s a prabusit in nordul Afganistanului, a declarat un oficial afgan citat de AFP citat de Agerpres.ro. Elicopterul, al carui tip nu a fost precizat, s a prabusit din cauza…

- Detalii uluitoare apar in cazul barbatului care a reusit sa fure un avion de pasageri si sa mearga cu el aproape o ora pana sa se prabusesca. Membrii familiei lui Richard Russell spun ca sunt “uimiti si zdrobiti” dupa ce mecanicul aerian a furat vineri un avion de pasageri de pe Aeroportul International…

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabusit in parcarea unui centru comercial din California. Toti cei cinci oameni, aflati la bordul aparatului de zbor cu motoare Cessna, si-au pierdut viata in urma impactului, scrie antena3.ro.