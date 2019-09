Patronul lanţului german de supermarketuri Aldi, Theo Albrecht Jr., părăsit de soţie pentru un refugiat afgan Ea are 47 de ani, se numeste Katja si este deocamdata casatorita cu Theo Albrecht Jr., care se numara printre primii zece cei mai bogati oameni din Germania, cu o avere estimata la 15,7 miliarde de euro. El are 31 de ani si a venit in Germania in 1996 fugind din Afganistan si a pus prima oara piciorul in casa sotilor Albrecht ca tehnician pentru instalarea unui sistem de internet. Pana acum a fost tinut secret faptul ca doamna Albrecht s-a despartit de sot in 2015, dupa negocierea unei sume substantiale de intretinere pentru a pleca si a trai cu Tareq. Insa nasterea primului copil al celor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

