- Sectia pentru judecatori a CSM urmeaza sa decida, in sedinta de joi, 14 martie, asupra cererii formulate de Ioana Bogdan, judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie, de exprimare a acordului referitor la o eventuala detasare la Institutul National al Magistraturii, in vederea ocuparii unui…

