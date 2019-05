Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) l-a condamnat astazi pe fostul primar al Constanței, Radu Mazare, la 9 ani și 10 luni ani de inchisoare in dosarul „Polaris”. Sentinta Instanței Supreme a fost data dupa trei luni de amanari și nu este definitiva. Completul de la Inalta Curte a fost format…

- Instanța suprema ar urma sa anunțe, vineri, prima sentința in dosarul Polaris, in care fostul primar al municipiului Constanța Radu Mazare este acuzat de luare de mita, abuz in serviciu și conflict de interese.La ultimul termen, procurorii DNA au cerut 12 ani de inchisoare in cazul fostului…

- Instanța suprema ar urma sa anunțe, marți, prima sentința in dosarul Polaris, in care fostul primar al municipiului Constanța Radu Mazare este acuzat de luare de mita, abuz in serviciu și conflict de interese.La termenul din ianuarie, procurorii DNA au cerut 12 ani de inchisoare in cazul fostului…

- Instanța suprema a amanat, marți, din nou, prima sentința in dosarul Polaris, in care fostul primar al municipiului Constanța Radu Mazare este acuzat de luare de mita, abuz in serviciu și conflict de interese, urmand ca aceasta sa fie anunțata pe 3 aprilie.La termenul din ianuarie, procurorii…

- O familie din Timiș iși cauta fiica, data disparuta in data de 27 februarie. Maria-Alexandra Strungaru a plecat de la domiciliul sau din localitatea Dolaț in jurul orei 18.00, joia trecuta, și de atunci nu mai este de gasit. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale se afla pe urmele minorei…

- Un barbat de 47 de ani care avea și alte afecțiuni și care nu a fost vaccinat antigripal a murit de gripa in Timiș. S-a ajuns astfel la al optulea deces din cauza gripei in Timis. The post O noua victima a gripei in Timiș appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .

- Un barbat de 64 de ani din Timiș a cazut victima gripei. Barbatul a murit zilele trecute, insa pe langa gripa, avea și alte afecțiuni. The post Un barbat a murit din cauza gripei și a altor afecțiuni in Timiș appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .

- Cristi Borcea a fost condamnat la cinci ani de inchisoare in dosarul retrocedarilor de terenuri din Constanța. Gigi Becali crede ca finul sau este o victima. "Era achitat in prima instanta, fara niciun fel de alte probe, fara niciun fel de alte declaratii, fara nimic, l-au condamnat. Fara sa mai ceara…