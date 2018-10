Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: BBC anunta ca miliardarul Vichai Srivaddhanaprabha se afla la bord. Potrivit canalului de televiziune Sky Sports, care a difuzat imagini cu elicopterul in flacari, acesta apartine presedintelui clubului de fotbal britanic Leicester City, thailandezul Vichai Srivaddhanaprabha. Nu se cunoaste…

- Cinci persoane s-ar fi aflat la bordul elicopterului prabusit langa King Power Stadium, intre care patronul clubului Leicester City, Vichai Srivaddhanaprabha, si fiica sa, informeaza agentia Reuters, citand surse apropiate gruparii...

- A helicopter has crashed outside Leicester City's King Power Stadium.Multiple reports say the helicopter belongs to Leicester owner Vichai Srivaddhanaprabha: https://t.co/lfa2KT24Uy pic.twitter.com/zR2WFQcd0K— ESPN FC (@ESPNFC) October 27, 2018

- Accidentul in care patronul lui Leicester, Vichai Srivaddhanaprabha, ar mai fi putut avea o victima. Este vorba despre antrenorul "Vulpilor", francezul Claude Puel, care a refuzat in ultima clipa sa urce la bordul elicopterului prabusit in parcarea stadionului King Power, sustin jurnalistii de la...

