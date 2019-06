Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Dumitras, unul dintre cei mai mari dezvoltatori imobiliari din Cluj-Napoca, personaj influent in cadrul comunitatii penticostale locale, a accidentat mortal un barbat pe o trecere de pietoni. Victima a fost scoasa de sub bolidul Jaguar cu ajutorul pernelor de inalta presiune. Chiar daca a omorat…

- Omul de afaceri clujean care l-a ucis pe un tanar de 33 de ani, pe o trecere de pietoni de pe strada Campul Painii din Cluj-Napoca, se numește Daniel Dumitraș. El este unul dintre acționarii Coratim, dar este implicat și in alte afaceri cum ar fi imobiliarele. Marți, la orele pranzului, Dumitraș a ieșit…

- Un tanar in varsta de 17 ani a fost accidentat de o mașina la trecerea de pietoni de langa stația de autobuz „Banca", pe strada Ana Ipatescu din municipiul Suceava. Accidentul s-a petrecut marți dimineața, in jurul orei 8.45, iar pietonul nu a suferit leziuni grave, rezulta din primele ...

- Un tanar in varsta de 18 ani va avea de raspuns in fata legii dupa ce a accidentat cu masina doua copile si a fugit de la locul accidentului. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, joi, in jurul orei 14.08, in timp ce conducea autoturismul pe bulevardul Bucovina din orașul Gura Humorului, un tanar…

- Pompierii focsaneni intervin pentru stingerea unui incendiu la acoperisul unui bloc din municipiul Focsani, in imobilul care adaposteste sediul unei televiziuni locale, potrivit Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea.Este vorba despre Atlas TV, televiziune ce aparține afaceristului…