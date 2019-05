Stiri pe aceeasi tema

- Sotia dictatorului Nicoale Ceausescu a fost cunoscuta drept o femeie fara suflet, agresiva si lipsita de scrupule. Asa a fost descrisa Elena Ceausescu de cei care au scris despre ea si despre sotul ei.

- Un barbat din Aiud, in varsta de 42 de ani, a scapat cu o pedepasa cu suspendare dupa ce a provocat un accident rutier mortal in timp ce conducea un moped si era sub influenta bauturilor alcoolice. Judecatoria Aiud a decis condamnarea inculpatului V. Ioan la pedeapsa rezultanta de 2 ani si 6 luni inchisoare,…

- Un barbat de 67 de ani din Botosani a provocat un accident vineri dupa-amiaza. Soferul abia isi inmormantase sotia si, fiind epuizat, a adormit. Intr-o curba usoara, masina a intrat pe contrasens.

- Un evenimentul rutier petrecut in urma cu trei ani pe DN1, in zona localitatii Unirea, s-a soldat cu decesul unei persoane, care a murit ... The post Un șofer de 28 de ani din Bucuresti, condamnat la 3 ani de inchisoare cu suspendare, dupa trei ani de la producerea unui accident mortal in zona localitații…

- Judecatoria Aiud a pronuntat prima sentinta intr-un dosar penal rezultat in urma unui accident rutier produs in decembrie 2015 pe DN1, in zona localitatii Unirea. Evenimentul rutier din urma cu trei ani s-a soldat cu decesul unei persoane, care a murit la spital dupa sase luni, perioada in care a fost…

- Mihaela Geoana, soția lui Mircea Geoana, a ajuns la spital, dupa ce a fost implicata intr-un carambol cu trei mașini, in București. Soția fostului ministru de Externe s-a ales cu rani ușoare. Din primele informații, trei autoturisme, printre care și cea a Mihaelei Geoana, s-au ciocnit pe strada Nicolae…

- Un sofer de 85 de ani, aflat la volanul unui autoturism Suzuki, a intrat pe M5, in directia Szeged, la Kiskunfelegyhaza, dar la scurt timp a realizat ca a gresit directia si a intors pe autostrada, izbindu-se frontal cu un autoturism Renault condus de un roman, scrie delmagyar.hu. Soția soferului…