Patronii IMM cer schimbarea grilei de punctaj a Start-up Nation 2018

- Tot mai multi tineri sunt interesați de programul guvernamental Prima Casa, pentru ca este o oportunitate de a cumpara o locuința in condiții avantajoase. Proiectul are succes nu doar in Capitala, dar și in alte localitați.

- Problema parcului auto de la Complexul Muzeal Arad s-ar putea rezolva in urmatoarea perioada, doar daca se va reuși intocmirea dosarului pentru programul „Rabla”. In acest sens, directorul instituției, Constantin Inel, a inaintat Consiliului Județean Arad un referat pentru a solicita alocarea de…

- Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) demareaza programul prin care va deconta 250 de lei pentru achizitia unei perechi de ochelari de vedere fiecarui pensionar cu venituri reduse. Proiectul "Lumina ochilor, cea...

- Tradiționalul și indragitul festival Bega Bulevard, ajuns la cea de-a XI-a ediție, se va desfașura in perioada 7-9 septembrie. Concertele vor avea loc in primele doua zile, pentru ca principala atracție a festivalului, cursa rațuștelor, sa fie organizata in ultima zi. Organizatorii au anunțat programul…

- Incepand cu anul viitor ar putea fi primite la casare doar masini care au inspectia tehnica periodica (ITP) valabila, se arata in Proiectul de ordin publicat de Ministerul Mediului (MM) pe site-ul institutiei. „MM ...

- Asociatia Centrul Educational pentru Tineret Sighisoara (ibz) in parteneriat cu Guvernul Romaniei - Departamentul pentru Relatii Interetnice (DRI) si Consiliul Judetean Mures, organizeaza ProEtnica -Festival Intercultural Sighisoara, in perioada 22-26 august 2018. Festivalul va cuprinde momente de dans…

- Un proiect de hotarare privind schimbarea definitiva a destinației cladirii unei gradinițe din Sfantu Gheorghe va fi supus votului consilierilor locali in urmatoarea ședința de Consiliu Local, programata in 8 august. Proiectul se refera la gradinița cu Program Normal nr. 7, din Sfantu Gheorghe, situata…

- Proiectul “Schimbarea în educație începe cu fiecare”, co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, a fost lansat de Fundația Transylvania College împreună cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj. Proiectul vizează îmbunătățirea competențelor…