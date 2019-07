Stiri pe aceeasi tema

- ​Circa 21% dintre angajați au parasit un loc de munca din cauza atmosferei din echipa și a managementului defectuos. dar și pentru ca le-a lipsit motivația, nu au știut ce au de facut și nici cum sa își duca la îndeplinire sarcinile, arata un studiu citat de Mediafax.Citeste continuarea…

- Autoritațile romane și-au facut un obicei sa boceasca dupa forța de munca, preponderent tanara, care a parasit și parasește țara in proporții alarmante. E multa ipocrizie in atitudinea asta, pentru ca vine chiar din partea celor care ar trebui sa faca din Romania o țara atractiva din punct de vedere…

- Medicina muncii („Occupational Health, Sante au Travail”) este chemata sa armonizeze dorința patronatului de creștere a capacitații de munca a lucratorilor și solicitarile sindicatelor pentru imbunatațirea condițiilor de mediu profesional. Creatorul medicinei muncii este considerat profesorul Doctor…

- Un viceprimar PSD a jignit șoferii de TIR care pleaca din Romania ca sa munceasca in strainatate. „Iau 2.000 de euro ca stau și invart de un volan” a spus Cristian Merișanu. Viceprimarul din Vulcan era suparat ca la o bursa a locurilor de munca organizata de angajatori in localitate nu s-a prezentat…

- Aproape cinci milioane de romani sunt plecati la munca in strainatate. Cifra reprezinta jumatate din forta activa de munca pe care o detine Romania. Angajatorii romani, pur si simplu nu mai au cu cine sa lucreze.

- Companiile care detin parcuri logistice in localitatile de langa Bucuresti sunt in situatia de a oferi bonusuri de prezenta acelor angajati care se prezinta la munca in toate cele 5 zile ale saptamanii. "În cazul parcurilor logistice situate în localităţile limitrofe din Bucureşti…

- Ambasadorul Romaniei in Pakistan, Niculaie Goia, a convenit cu Ministrul pakistanez al Resurselor Umane sa trimita in Romania forta de munca pakistaneza pana in 2020. Initiativa a fost luata dupa oferta ambasadorului Romaniei in Pakistan. Acesta a declarat ca, avand in vedere migratia masiva a fortei…

- Peste jumatate de milion de pakistanezi ar putea fi angajați in Romania, in urmatorul an. Vor lucra in domenii cum ar fi construcții sau IT, unde este mare nevoie de forța de munca. Decizia a fost luată după de ambasadorul român din Pakistan a discutat cu premierul acestei țări.…