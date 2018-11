Patronii: Angajații cu 15 ani vechime vor fi CONCEDIAȚI Marius Budai, noul ministrul al Muncii, s-a intalnit vineri cu oamenii de afaceri din municipiul și județul Botoșani. Cei mai mari angajatori din județul Botoșani au venit la Camera de Comerț sa discute despre noua ordonanța privind creșterile salariale, informeaza Realitatea de Botosani . „Tema de baza este acea prevedere din ordonanța privind plata sporului de vechime. Competența și productivitatea nu ține cont de vechime. Ai un om cu 20 de ani vechime și il platești mai mult fața de unul cu un an vechime, chiar daca nu are mai multa eficiența. Cineva a spus: daca am 50 de muncitori cu 20… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Declaratia a fost facuta la Botosani, in urma unor discutii cu oamenii de afaceri din domeniul confectiilor, care sunt nemultumiti de intentia Guvernului de majorare a salariului minim pe economie la 2.350 de lei pentru angajatii cu o vechime in munca de cel putin 15 ani. Salarizarea trebuie…

- Botosaneanul Marius Budai a avut parte de o intrunire tensionata la prima actiune derulata la Botosani in noua sa calitate de ministru al Muncii si Justitiei Sociale. Tocmai in zi libera oficialul guvernamental a participat la o actiune organizata de Camera de Comert, Industrie si Agricultura (CCIA).

- Patronii francezi din Romania considera ca ajustarea salariului minim anunțat de Guvern va duce la creșterea prețurilor, o performanța mai scazuta a angajaților, scaderea productivitații și in final ”fuga” investitorilor din Romania. Nu numai salariul minim va crește, ci companiile vor fi obligate sa-și…

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Franceza in Romania (CCIFER) atrage atentia ca modificarile salariului minim in forma anuntata de Guvern pot afecta intreaga economie a tarii, prin cresterea costurilor cu forta de munca, reflectata intr-un final in majorarea preturilor.

- Romania are nevoie de un mecanism transparent bazat pe indicatori macroeconomici stabili și predictibili care sa determine evoluția salariului minim, se arata intr-un comunicat de presa al Coaliției pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR). Potrivit organizației, o evoluție sustenabila pe termen lung trebuie…

- Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK Romania) a anuntat luni ca intentia Guvernului de a majora din nou salariu minim ”aleatoriu si fara un studiu de impact prealabil” va duce la regandirea modelului de business in randul comunitatii germane de business din Romania, ceea ce poate insemna…

- Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK Romania) a anuntat luni ca intentia Guvernului de a majora din nou salariu minim ”aleatoriu si fara un studiu de impact prealabil” va duce la regandirea modelului de business in randul comunitatii germane de business din Romania, ceea ce poate insemna…

- Camera de Comert si Industrie Româno-Germana anunța ca intenția Guvernului de a majora salariul minim, &"aleatoriu si fara un studiu de impact prealabil&", va face ca unele companii germane sa-și închida birourile