Patroni IMM, la o luna de la mutarea contributiilor: Nu ne trebuia acest haos. 2 din 3 antreprenori cu firme mici nu au majorat salariile brute

- Codul Fiscal ar trebui sa ramana neschimbat pana in 2020, tocmai pentru a avea o stabilitate și predictibilitate, potrivit reprezentanților IMM-urilor din Romania. „Deja Codul Fiscal a fost schimbat de doua ori prin Ordonanțe de Urgența. A fost modificat o data pentru acel formular 600, apoi Guvernul…

- Doua treimi dintre intreprinderile mici si mijlocii, IMM, din Romania nu au renegociat salariile angajatilor, odata cu transferul contributiilor sociale, si au ales sa dea angajatilor, ca alternativa, prime sau bonusuri, pentru a nu scadea salariile, a declarat, marti, Florin Jianu, presedintele Consiliului…

- Aproape 2 milioane de angajati din mediul privat au salariul mai mic, de la inceputul anului, in urma schimbarilor vizand trecerea contributiilor de asigurari sociale de la angajator la angajat, a declarat marti Florin Jianu, presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii…

- Doua milioane de romani vor avea salariile scazute dupa transferul contribuțiilor. Asta a declarat Florin Jianu, fost ministru delegat pentru IMM-uri. Președintele Consiliului Național al Intreprinderilor Private Medii și Mici din Romania susține ca masurile fiscale adoptate de Guvern provoaca o „incertitudine…

- Sindicatele din Educație amenința din nou cu proteste. Liderii sindicali se plang de salariile mizere din sistem dar și de reducerile de posturi. Guvernul a primit un ultimatum de doua saptamani pentru gasirea unor soluții. Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant a dat Guvernului un ultimatum…

- Smartree: "Jumatate dintre firme maresc salariile brute" 54% dintre clienții companiei de resurse umane Smartree vor recurge la marirea veniturilor brute acordate angajaților, astfel incat ei sa beneficieze de aceleași salarii nete precum cele din 2017. Smartree proceseaza 600.000 de angajați anual…

- Consilierul județean Gabriela Brebeanu a criticat astazi, intr-o conferința de presa, decizia Guvernului ca, din luna martie, personalul TESA din spitale, respectiv cel tehnic, aprovizionare, economistii, IT-iști etc., nu vor mai beneficia de sporul de periculozitate, chiar daca lucreaza la spitalul…

- Romania se afla pe primul loc in Europa Centrala si de Est in ceea ce priveste numarul de acte normative adoptate anul trecut, iar aproape jumatate dintre acestea au impact direct sau semnificativ asupra IMM-urilor, a declarat, marti, Florin Jianu, presedintele Consiliului National pentru Intreprinderi…

- Premierul Japoniei va privi ca pe un afront faptul ca nu are cu cine sa se intalneasca la Palatul Victoria, iar Romania pierde o sansa uriasa sa atraga investitii japoneze, a declarat, marti, Florin Jianu, presedintele Consiliului National pentru Intreprinderi Private Mici si Mijlocii din Romania,…

- Gabriela Firea sustine ca a primit asigurari de la premierul Mihai Tudose ca Bucureștiul va primi un teren ce apartine Societatii Romane de Televiziune, teren pe care primaria intentioneaza sa construiasca Spitalul Metropolitan. ”Am primit asigurari din partea premierului Tudose si a Guvernului…

- Inceputul de an a fost marcat de mișcarile de strada declanșate de adoptarea, in miez de noapte, a Ordonanței 13, care instituia un prag pentru abuzul in serviciu. Aceasta se ridicase ca urmare a dezvaluirilor privind existența unor imixtiuni in actul de justiție a ofițerilor Serviciului Roman de Informații,…

- O eventuala decizie privind mutarea ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim necesita o analiza interinstitutionala mult mai complexa, declara la RFI senatorul PSD Titus Corlatean, presedintele Delegatiei Parlamentului Romaniei la APCE, apreciind ca este necesara inclusiv o dezbatere in Parlament…

- Pe piața forței de munca din Romania vor putea fi admiși 7.000 de muncitori straini in 2018, potrivit unui comunicat de presa al Guvernului. In 2017, numarul lucratorilor din afara țarii a fost de 5.500, cu 1.500 mai puțini. Decizia de a majora numarul de muncitori straini este urmare a unei hotarari…

- Trei din patru angajatori ar putea ajunge la închisoare dupa modificarea Legii evaziunii fiscale. Ce spun reprezentantii mediului de afaceri despre intentia Guvernului de a reintroduce raspunderea penala pentru întârzierile mai mari de 30 de zile pentru plata impozitelor si contributiilor…

- Va fi decizia Guvernului daca membrii Casi Regale trebuie sa paraseasca Palatul Elisabeta, a afirmat Dragnea, la finalul sedintei Coalitiei. „Este o discutie foarte serioasa despre simboluri. Nu sustin si nu voi promova niciodata o discutie simplista despre acest subiect. Este un subiect foarte…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca Guvernul va decide daca Palatul Elisabeta va ramane Casei Regale, mentionand ca proiectul de lege referitor la statutul Casei Regale va fi discutat in Parlament, deoarece lucrurile trebuie 'cumpanite foarte bine'. 'Este…

- Ilan Laufer, Ministrul pentru Mediul de Afaceri Comert si Antreprenoriat, sustine ca Guvernul României poarta discutii în vederea posibilei relocari a bursei de la Londra la Bucuresti în contextul Brexit-ului.

- Situația actuala a companiilor germane din Romania este buna, insa viitorul este mai puțin optimist, arata rezultatele chestionarului actual, realizat de Camera de Comerț și Industrie Romano-Germana in septembrie 2017. Din chestionar reiese evaluarea situației conjuncturale și a situației firmei și…

- Salariile brute ale angajatilor Combinatului ArcelorMittal Galati vor creste cu 20%, pentru protejarea salariilor nete, in timp ce negocierile privind contractul colectiv de munca anul viitor continua, transmite compania.“ArcelorMittal Galati va creste cu 20% salariile brute pentru a proteja…

- Guvernul muta intreaga presiune a retinerii si platii impozitelor si taxelor pe platitor, iar cel care are obligatia retinerii si platii taxelor si impozitelor devine un prestator de servicii cu titlu gratuit pentru stat, a declarat, marti, Florin Jianu, presedintele Consiliului National al Intreprinderilor…

- Miercuri, 20 decembrie 2017, expira termenul de o luna pana la care firmele din Romania ar trebui sa finalizeze negocierile cu salariatii si sindicatele privind transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat, iar principala organizatie de patroni cu firme mici si mijlocii din Romania atrage…

- Sistemul de educatie din Romania are nevoie de investitii serioase, pentru a permite elevilor sa faca performanta si, mai ales, pentru a tine pasul cu schimbarile acestui secol. Nu putem tolera la nesfarsit situatia in care: inca avem multe scoli care nu corespund standardelor europene;mulți profesori…

- ''Educatia este un domeniu care a fost neglijat in ultimii 27 de ani in ceea ce priveste finantarea, iar acum 'decontam' cu totii nepasarea, amanarea sau nerespectarea unei legi. Asa am ajuns sa fim unici in Uniunea Europeana: suntem singura tara in care educatia se face si cu necalificati. Alocarea…

- Salariile a jumatate dintre angajații Consiliului Concurenței vor scadea de la 1 ianuarie, ca urmare a modificarilor fiscale, cele mai mari diminuari fiind de 20% la directori, a declarat, marți, președintele instituției, Bogdan Chirițoiu, in cadrul comisiilor de specialitate reunite din Parlament…

- Cheltuielile cu salariile bugetarilor vor ajunge la 8,9% din PIB in 2018, in crestere fata de nivelul de 8,3% din PIB in 2017 si 7,5% din PIB in 2016, arata datele din proiectul de buget pentru anul viitor. Astfel, sa­lariile bugetarilor vor avea anul viitor cea mai ridicata pondere raportata la…

- Presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), Florin Jianu, a fost ales, joi, la Bruxelles, in functia de vicepresedinte al Uniunii Europene a Artizanatului si IMM-urilor (UEAPME), a anuntat CNIPMMR, intr-un comunicat remis StartupCafe.ro.

- Legea prevenției este o forma fara fond, deoarece ea nu mai conține prevenire pentru nicio contravenție, a declarat, marți, Florin Jianu, președintele Consiliului Național al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Romania (CNIPMMR), intr-o conferința de specialitate. "Legea prevenției…

- Bugetul pentru anul 2018 este lipsit de viziune, nu este construit pe proiecte pentru dezvoltarea economica a țarii in urmatorii doi ani și nu incurajeaza mediul de afaceri, a declarat, marți, Florin Jianu, președintele Consiliului Național al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Romania…

- La cresterea PIB, in perioada ianuarie-septembrie 2017 fata de perioada ianuarie-septembrie 2016, au contribuit toate ramurile economiei, contributii pozitive mai importante avand urmatoarele: - Industria (+1,8%), cu o pondere de 23,2% la formarea PIB si al carei volum de activitate s-a…

- Noi proteste de amploare au avut loc duminica seara in Bucuresti si in marile orase. 42 de grupuri civice si organizatii neguvernamentale, precum si confederatiile sindicale Blocul National Sindical si Cartel Alfa au chemat romanii sa ceara in strada retragerea legilor justitiei, respingerea in Parlament…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a anuntat joi, in cadrul dezbaterilor din Parlament asupra motiunii de cenzura, ca Guvernul urmeaza sa dea o ordonanta de urgenta astfel incat angajatilor din sectorul IT sa nu le scada salariile. "Singura problemă care este reală, încă, în curs…

- Angajatorii din România sunt obligați sa intre, de azi, în negocieri colective cu privire la nivelul salariilor nete de la 1 ianuarie 2018, ca urmare a transferului contribuțiilor sociale la angajați. Astfel, la o saptamâna de la adoptarea noilor modificari…

- „Voi depune in instanta o solicitare de dizolvare a Partidului Social Democrat, in nume personal, conform articolului 44 din Legea partidelor politice. Sunt incurajat de foarte multi colegi si cetateni ai judetului, dar si de catre cetateni din alte judete (...)”, a declarat secretarul general adjunct…

- Modificarile aduse Legii dialogului social, intre care introducerea obligativitatii negocierilor colective pentru toti angajatorii, pentru toate contractele de munca, arata disperarea Guvernului de a gasi solutii nerealiste la problemele generate de transferul contributiilor de la angajator la angajat,…

- Premierul Mihai Tudose a declarat joi ca nu a vorbit cu presedintele Klaus Iohannis, cu care a spus ca are o relatie institutionala pe care nu a avut motiv sa o activeze. In ceea ce priveste criticile presedintelui fata de modificarile la Codul de Fiscal, premierul a spus ca acesta are propria sa opinie,…

- ”Va trebui sa facem lobby serios, chiar daca in Romania nu avem o lege a lobby-ului, sper sa nu interpreteze cineva ca trafic de influenta - un lobby serios la Guvern si Parlament pentru a avea si o finantare adecvata anul viitor si sa putem trece la crearea acestui domeniu si intrarea lui in functiune…

- Programele de guvernare ale fiecarui guvern in aceasta țara nu ar trebui sa fie unele inventate și paralele cu necesitați, iar in ceea ce privește mutarea contribuțiilor de la angajator la angajat nu știu daca mediul de afaceri a cerut-o, a declarat, marți, in cadrul unei dezbateri de specialitate,…

- Iata ce a dezvaluit Ludovic Orban, in urma intrebarii jurnaliștilor: Jurnalist: Daca are succes moțiunea de cenzura inseamna ca pica Guvernul. Cu ce propunere de premier va merge PNL la Cotroceni? Ludovic Orban: Obiectivul nostru e sa obținem o majoritate care sa duca la caderea Guvernului.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, ca ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, ar trebui sa demisioneze din functie, dupa ce vor scadea salariile nete, ca urmare a transferului contributiilor sociale de la angajator la angajat. „Drept urmare, daca vor scadea - si vor scadea…

- Ponta: Basescu a taiat salariile bugetarilor cu 25%, azi Dragnea le taie salariile bugetarilor și celor din privat cu 21%. Fostul premier a scris, miercuri, pe Facebook, ca masura prin care contributiile sociale trec in totalitate la angajat este ”cea mai de dreapta, neoliberala, antisociala si discriminatorie…

- Aproximativ 200 de persoane protesteaza, miercuri, in jurul orei pranzului, in Piata Victoriei, fata de propunerile de modificare a Codului fiscal, pachet legislativ ce va fi analizat in sedinta Guvernului, dupa ora 13.00. Protestatarii s-au organizat pe o pagina de Facebook, ei spunand…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a sugerat, in cadrul unei intalniri cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, ca modificarile la Legile Justitiei, care au dus la ample proteste in weekend, sa fie facute de experti internationali. Totodata, Timmermans "a reamintit valoarea…