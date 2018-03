Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Patronatelor Societatilor din Constructii (FPSC) considera ca firmele Primariei sfideaza in mod legal principiile achizitiilor publice, in conditiile in care noile companii sunt atat entitati contractante, cat si operatori economici, se arata intr-un comunicat FPSC. "Dupa modelul…

- Federatia Patronatelor Societatilor din Constructii (FPSC) considera ca firmele Primariei sfideaza in mod legal principiile achizitiilor publice, in conditiile in care noile companii sunt atat entitati contractante, cat si operatori economici, se arata intr-un comunicat FPSC.

- Un sofer de 25 de ani a intrat intr-o depasire, iar din cauza zapezii de pe sosea, a lovit o masina. S-a intamplat intre doua localitati din Botosani, iar in urma impactului, unul dintre autoturisme s-a rasturnat de doua ori. Un barbat de 55 de ani a fost ranit si dus la spital. Un tir a derapat…

- Echipa CSM Bucuresti este prima finalista a Cupei Romaniei la rugby dupa ce a invins vineri, pe Stadionul national 'Arcul de Triumf', in prima semifinala, cu 27-22 (17-0), pe Timisoara Saracens, detinatoarea trofeului si campioana en titre. 'Tigrii' au dominat partida,…

- Patru persoane au fost descarcerate de pompieri si sunt în grija echipajelor medicale în urma unui accident rutier petrecut, duminica seara, în Capitala, în care au fost implicate trei autoturisme, potrivit Inspectoratului pentru

- Elevii de liceu din orasele Bucuresti, Iasi si Cluj-Napoca pot participa gratuit la ateliere de chimie si stiinte naturale, unde vor face experimente si se vor familiariza cu partea distractiva a acestei stiinte, dar vor constientiza si...

- La mai putin de 3 ore dupa infrangerea Dream Team-ului de la CSM Bucuresti la SCM Craiova (21-23), in Liga Nationala de handbal feminin, si echipa masculina a clubului din Capitala a suferit o infrangere grea.

- Autoritațile de la Chișinau și București au inițiat implementarea proiectelor privind renovarea mai multor instituții publice de la Chișinau. Anunțul a fost facut astazi la Chișinau de catre primarul general interimar al municipiului, Silvia Radu, și primarul general al mun. București, Gabriela Firea,…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a declarat ca prioritatea Guvernului este sa reușeasca centralizarea achizițiilor publice. Potrivit ministrului, o astfel de masura ar aduce economii importante la buget. „Un element esențial va fi centralizarea achizițiilor publice”, a spus…

- In cazul studenților și ai celor din invațamantul particular, unitațile respective de invațamant au libertatea de a lua propriile decizii, a spus Firea. Potrivit prognozei speciale pentru Bucuresti emise de Administratia Nationala de Meteorologie, pentru perioada 27 februarie - 2 martie 2018, gerul…

- Capitala si 12 judete din sudul si estul tarii se afla marti, pentru a doua zi consecutiv, sub atentionare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol. Sunt in vigoare o atentionare cod galben de ninsori, vant puternic si viscol pentru sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, Dobrogea si sudul Moldovei…

- Aproape 350 de utilaje de deszapezire si peste 1.000 de angajati care curata zapada de la statiile RATB, gurile de metrou, de pe trotuare si treceri de pietoni intervin luni seara in Bucuresti, a anuntat Primaria Capitalei.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca circulatia rutiera pe sensul catre Capitala al autostrazii A2 Constanta - Bucuresti este oprita la km 193,...

- Un protest fata de propunerea ministrului Justitiei Tudorel Toader de revocare din functie a sefei Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) este anuntat pentru vineri seara in Piata Victoriei din Capitala. Manifestatii au fost convocate pe Facebook si pentru duminica, in Bucuresti si in alte orase…

- Proteste dupa anuntul ministrului justitiei Foto: Arhiva La aceasta ora sunt proteste în Bucuresti si în mai multe orase din tara dupa ce ministrul JUstitiei a decis sa îi propuna presedintelui revocarea sefei DNA. Aproximativ o mie de oameni sunt în mijlocul…

- Guvernul spune ca lucreaza la dezvoltarea unui Registru National al Certificarilor in Constructii, care va deveni functional in urmatoarele 12 luni, desi institutia este necesara acum. Acest registru va emite constructorilor, proiectantilor si consultantilor in constructii niste certificate ce vor tine…

- 12.000 de pagini cu inscisuri si informatii. Atat se spune in comunicatul Primariei Generale a Capitalei ca ar fi fost studiate in amanunt, pe parcursul a 61 de zile, de catre experti si evaluatori ai ofertelor, inainte ca licitatia de achizitie pentru Bucuresti a celor 400 de autobuze Euro 6 sa fie…

- Potrivit unui bilant prezentat, miercuri, de reprezentantii Politiei Capitalei, in primele doua saptamani ale lunii februarie, politistii au constatat in flagrant 294 de infractiuni, in timpul sau imediat dupa savarsirea acestora, infractiuni care se inscriu in gama celor ce aduc atingere patrimoniului,…

- ”In 2018 bugetul Capitalei este fantezie, care promite totul, fara sa rezolve nimic. In primul rand, veniturile sunt umflate din pix, cifrele nu au justificare, sunt facute doar sa sune bine: o creștere de la 3,9 miliarde lei in 2017 la 5,7 miliarde venituri și 6,267 miliarde lei cheltuieli, in 2018,…

- Sambata, admiratorii muzicii fado au avut ocazia sa asiste la un fantastic spectacol, plin de pasiune și emoție, oferit de cea mai buna artista a acestui gen, Mariza, revenita in Capitala pentru un nou concert perfect, un superb cadou oferit miilor de romani cu clasa, veniți din toata țara, pentru a…

- Un grup de protestatari din diaspora si din tara a început, sâmbata, actiunea “Aducem steagul înapoi”. Reprezentantii grupului vor sa aduca un steag al UE de la Bruxelles si sa îl predea în 6 martie Guvernului României pentru a nu mai lipsi din pozele…

- Potrivit jurnalului de stiri de la Romania Tv de la ora 06.00 o explozie puternica s a produs, in urma cu aproximativ o ora, la un restaurant din Capitala, situat pe bulevardul Sincai.Foarte multe masini au fost avariate de suflul exploziei.Totodata locatarii apartamentelor de deasupra restaurantului…

- Echipaje ISU au intervenit luni seara, la Spitalul Universitar din Capitala, unde a fost semnalat fum la parterul cladirii si pe casa scarii, conform primelor evaluari fiind vorba despre un scurt-circuit la un transformator electric.

- Un anunț postat pe rețeaua de socializare Facebook a devenit viral. Este vorba despre un presupus octogenar care ar lasa moștenire o vila în Capitala, rezervându-și însa dreptul de uzufruct viager.

- Daca in ultimele doua meciuri, "casa" iesenilor s-a numit sala Dunarea din Galati, astazi iesenii se muta in Capitala pentru a intalni campioana tarii, Universitatea BT Cluj, care ocupa si acum locul I in sezonul regulat cu 29 de puncte din 16 meciuri. Meciul cu elevii lui Dan Silvasan, ar fi fost…

- Baiatul de noua ani, care ar fi fost trimis acasa de medicii de la Spitalul Municipal din Oradea, desi se afla in coma, va fi transferat la Spitalul Bagdasar-Arseni din Capitala, in cursul zilei de vineri, cu un elicopter SMURD, potrivit informatiilor oferite de Ministerul Sanatatii.

- Copilul de 9 ani din Oradea, care a fost externat in coma din spital, deși starea lui era foarte grava, va fi adus, vineri, la Spitalul ”Bagdasar Arseni” din București, anunța purtatorul de cuvant al unitații sanitare, dr Florin Bica. ”Confirm faptul ca s-a dat aviz de internare a copilului de la Oradea…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a discutat cu managerii spitalelor din subordinea ASSMB si a anuntat ca anul aceasta va aloca 111 milioane de euro pentru sanatate, precizand ca vor fi achizitionate 300 de de locuinte de serviciu pentru personalul medical. "Doresc sa va asigur…

- Capitala spaniola, condusa de doi ani de o fosta judecatoare de la Tribunalul Suprem, a anuntat miercuri ca a infiintat un birou de lupta impotriva coruptiei, condus de catre un magistrat pensionar, insarcinat sa impiedice fraudele sau conflictele de interese, relateaza AFP, citata de News.ro.

- Infiintarea de noi centre de mari arsi este o prioritate a noului ministru al Sanatatii. La doi ani si trei luni de la tragedia din Colectiv, Romania are mai putin de 20 de paturi pentru astfel de pacienti, toate in Capitala. Patru centre urmeaza sa fie deschise la Timisoara, Iasi si Bucuresti. "Sunt…

- Istoricul Neagu Djuvara a fost inhumat, duminica, la cimitirul Bellu din Capitala, cu onoruri militare. Slujba de inmormantare a avut loc la Catedrala greco-catolica „Sfantul Vasile cel Mare”, fiind prezidata de episcopul greco-catolic de Bucuresti. Printre cei care i-au adus un ultim omagiu s-au numarat…

- A incercat sa salveze un copil din mainile celei care il agresa, dar a fost muscat zdravan de picior. E cazul unui politist care a fost chemat, prin serviciul 112, sa intervina intr-un caz, inregistrat pe raza Sectorului 2, de maltratare a unui minor. Informații noi continua sa curga, legat de incidentul…

- Actualul ministru al Sanatatii a salvat, miercuri, viata unui pasager care se intorcea in Capitala cu cursa aeriana Oradea – Bucuresti. Unui barbat de 42 de ani care calatorea in acelasi avion cu Florian Bodog i s-a facut brusc rau. A inceput sa dea semne de sufocare si a devenit cianotic, situatie…

- Peste o mie de persoane s-au adunat miercuri, in Piata Victoriei din Capitala, in cadrul unui protest numit "Hora Unirii Noastre pentru o justitie independenta neaservita politic, impotriva politicienilor penali si corupti". Manifestantii au avut tobe, vuvuzele, pancarte si drapele tricolore si au scandat…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a precizat, duminica seara, referindu-se la protestele de strada, ca ar trebui asumate astfel de adunari publice". "Eu cred ca ar trebui sa fie asumate aceste adunari publice, ele sunt permise de lege daca sunt autorizate, si nu vad de ce, daca s-ar face…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica seara, referindu-se la protestele de strada, ca ar trebui asumate astfel de adunari publice". "Eu cred ca ar trebui sa fie asumate aceste adunari publice, ele sunt permise de lege daca sunt autorizate, si nu…

- Politia Capitalei a gasit intr-un apartament o adevarata fabrica de haine contrafacute. In locuinta se aflau obiecte contrafacute ale unui important brand de articole sportive. Intreaga marfa a fost confiscata si urmeaza sa fie distrusa. A fost deschisa o ancheta si dosar penal pentru…

- Jucatoarea echipei de handbal CSM Bucuresti, Isabelle Gullden, a declarat, joi, ca nu a luat inca o decizie in ceea ce priveste prelungirea contractului cu gruparea din Capitala scadent la finalul sezonului 2017-2018. "Nu stiu ce voi face deocamdata. Intr-adevar, contractul meu expira…

- Clujenii sunt chemați la proteste sâmbata, 20 ianuarie, pentru protejarea Justiției și a statului de drept din România. ”Sâmbata, ieșim cu toții în strada sa le aratam ca de la Cluj pâna la București, ÎI VEDE o țara întreaga…

- Fostul sef al Guvernului, actualmente edil al Clujului, se afla la momentul de fata in CApitala, mai exact la sediul din Bucuresti al DIICOT-ului. Emil Boc a ajuns in aceasta dimineata in fata procurorilor Directiei de Investigare a Criminalitatii Organizate pentru a da declaratii, in calitate de martor,…

- Mai in gluma, mai in serios, soferii spun ca la Bucuresti nu poti sa te opresti din mers. Doua milioane de masini merg zilnic prin Capitala, dar locuri de parcare exista doar pentru 10% dintre ele. Ar fi mai multe daca nu ar zace pe ele mii de vehicule ruginite, care nu s-au mai clintit de ani de zile.…

- Aproximativ 300 de persoane au protestat, duminica seara, in centrul orasului Cluj-Napoca, fata de legile Justitiei si fata de Guvern. Protestatarii au adus, ca de obicei, pancarte sub forma de mana cu mesajul 'Toti pentru justitie', precum si altele pe care au scris 'PSD, ciuma rosie', 'Ignoranta…

- ♦ Proiectele dezvoltatorilor arata ca peste 250.000 mp de birouri vor fi gata pana la sfarsitul lui 2018 in Capitala ♦ Bulevardul Unirii si zona Orhideea-Politehnica intra in forta pe piata de birouri.

- La aceasta ora sunt inregistrate accidente rutiere pe strazile: - intersecția strazilor: București - Armeneasca; - intersecția strazilor: M.Banulescu Bodoni – M.Dosoftei; - intersecția strazilor: M.Banulescu Bodoni – A.Mateevici;

- Presedintele filialei Bucuresti a Ordinului Arhitectilor, Serban Sturdza, i-a adresat primarului Capitalei, Gabriela Firea, o scrisoare deschisa in care ironizeaza graba acesteia de a redenumi o parte din Soseaua Kiseleff si Parcul Herastrau Regele Mihai I.