Patronatele din HoReCa cer o lege a bacsisului: Reglementarea tips-ului vine si in sprijinul rezolvarii crizei de forta de munca

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a semnat, miercuri, cu omologul sau din Vietnam un memorandum pentru aducerea de forta de munca din acest stat, in contextul crizei acute de forta de munca din tara noastra, anunta ministerul Muncii.

- Romania se confrunta cu o criza acuta de forta de munca, iar o eventuala functie de stabilizare macroeconomica trebuie sa aiba ca principal scop sprijinul financiar pentru actiuni de incurajare a...

- Ministrul de Finante Eugen Teodorovici a postat pe pagina personala de Facebook un mesaj in care incearca sa explice declaratia potrivit careia romanii ar trebui sa aiba drept limitat de lucru in strainatate, pe baza unui singur permis de munca, valabil pentru maximum 5 ani intr-o anumita tara.

- Pe fondul deficitului tot mai accentuat de forța de munca, Guvernul a modificat și completat mai multe acte normative in ceea ce privește regimul strainilor in Rominia, pentru a facilita importul de muncitori din alte țari. În România, criza forței de muncă s-a accentuat foarte…

- Una dintre principalele probleme cauzate de migrarea forței de munca peste hotare este criza forței de munca calificate, care se resimte tot mai acut, de la un an la altul.Tocmai de aceea, municipalitatea suceveana, care a fost direct afectata de aceasta criza prin prisma proiectelor de investiții ...

- „Asa cum s-a decis in urma cu doua saptamani, adoptam o OUG prin care stabilim noi masuri de sprijin pentru cei care au avut de suferit din cauza virusului pestei porcine africane. Venim astfel in sprijinul persoanelor care isi pierd locurile de munca detinute in societati comerciale care desfasoara…

- • „ In Romania, au mai ramas doar batranii, betivii si puturosii” , pentru ca ceilalti, cei harnici, au plecat din tara, spune Dumitru Voicu (PSD), primar al comunei Micești, Argeș, din 1992. • Pentru Dumitru Voicu, in afara de lene, tara noastra mai sufera din cauza justitiei, care este corupta, si…