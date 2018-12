Stiri pe aceeasi tema

- ​“Avand in vedere unele interpretari aparute in mass-media privind modalitatea de aplicare a plații taxei pe activele financiare a instituțiilor bancare potrivit Ordonanței de Urgența a Guvernului, apreciem ca interpretarea corecta, bazata atat pe principiile de drept fiscal, cat și pe declarațiile…

- Impozitarea activelor financiare ale bancilor in cazul unui nivel al ROBOR mai mare de 2% a fost aprobata in sedinta de vineri a Guvernului, a anuntat ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. "Un punct foarte, foarte important spunem noi şi cred că şi aşteptat este cel legat…

- Valoarea dividendului pe actiune este de 1,61 lei, iar data platii este 28 decembrie."In cadrul Adunarii Generale a fost aprobata distribuirea sumei de 485.437.300,11 lei, sub forma de dividende, in conformitate cu prevederile art. II si art. III din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.…

- Au mai ramas doar trei zile pana la 1 decembrie, iar Guvernul inca nu s-a decis de cand va majora salariul minim brut pe economie. Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat ca o decizie in acest sens va fi luata in zilele urmatoare. "Inca nu s-a mutat (de la 1 decembrie…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat vineri ca mai sunt cateva avize de asumat pentru la actul normativ privind cresterea salariului minim, urmand ca ulterior Guvernul sa ia o decizie in acest sens. Întrebat la Palatul Victoria dacă vor mai exista discuţii între Guvern,…

- Proiectul de rectificare bugetara ar putea fi discutat saptamana viitoare de catre Guvern, a anuntat, joi, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. ‘Incercam ca saptamana viitoare sa venim in fata Guvernului cu proiectul de rectificare bugetara’, a declarat Teodorovici, la Palatul Victoria. (continua)…

- "Vom vedea exact asta la nivel de Guvern, in urmatoarele zile vom anunta. Decizia se va lua in urmatoarele zile si o vom anunta. E posibil sa luam o hotarare de guvern chiar saptamana viitoare", a declarat Eugen Teodorovici intr-o emisiune la Antena 3. In ceea ce priveste aplicarea acestei…

- Creditele din programul guvernamental „Investeste in tine" pot fi accesate de la CEC incepand de luni, tinerii cu varste intre 16 si 26 de ani avand posibilitatea de a accesa un credit de pana la 40.000 de lei, iar persoanele cu varste intre 26 si 55 de ani de pana la 35.000 lei, potrivit Agerpres.…