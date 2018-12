Patronatele avertizeaza: Efectele noii OUG vor fi platite de catre cetateni

Stiri pe aceeasi tema

- Efectele reformelor si ale proiectelor de infrastructura implementate in acest an de Guvern au fost discutate astazi la Molovata Noua, Dubasari. In cadrul forumul raional al Partidului Democrat au fost prezentate masurile care au asigurat cresterea veniturilor la bugetul de stat.

- Majorarea taxelor pentru companiile din energie si telecomunicatii va duce la cresterea preturilor la produsele finale, afirma Uniunea Nationala a Patronatului Român (UNPR), facând referire la Ordonanta de Urgenta privind aplicarea unor masuri fiscal-bugetare.

- Ordonanta de Urgenta anuntata de Guvern prin care sunt introduse masuri fiscale si economice extreme va genera pagube serioase economiei si cetatenilor si slabeste increderea in institutiile statului, au avertizat, vineri, reprezentantii Asociatiei Marilor Retele Comerciale din Romania (AMRCR).

- "Impactul este dezastruos. Toti furnizorii romani, mici, vor intra in faliment si vor putea supravietui doar cei mari, care fac parte din multinationale. Concurenta va disparea si pretul va creste", a spus Lungu.Potrivit acestuia, consumatorii vor fi cei care vor suporta, in final, toate…

- Masurile propuse in proiectul de OUG pentru Pilonul II de pensii private desfiinteaza de facto acest sistem de economisire a populatiei pentru varsta pensionarii, atrage atentia Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR). Efectele vor fi devastatoare asupra veniturilor…

- Dupa ce si-a anuntat – de la Viena – intentia de a participa la sedintele de Guvern, stiut fiind faptul ca a mai condus o astel de reuniune a Executivului – in mandatul premierului Grindeanu, cand se specula ca ar fi urmat sa se dea o ordonanta pe gratiere- Klaus Iohannis a primit, marti, o […] Iohannis:…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat joi ca ordonanta referitoare la infiintarea Fondului Suveran de Investitii va fi discutata in sedinta de guvern de vineri. "S-au clarificat toate aspectele ramase in discutie si maine cred ca vom discuta si ordonanta privind Fondul Suveran.…

- Ordonanța de Urgența care modifica legile justiției a fost publicata in Monitorul Oficial. Ordonanța a fost adoptata ieri, in ședința de Guvern, dar conținutul ei nu a fost facut public pana acum.