- Ordonanta de urgenta adoptata recent de catre Guvern, prin care se introduc noi masuri fiscal-bugetare ce urmeaza sa fie aplicate chiar de la inceputul anului 2019, vor avea un impact devastator asupra intregii economii, efectele ei urmand sa fie platite de catre toti cetatenii acestei tari, avertizeaza…

- Confederatia Patronala “Concordia” (CPC) protesteaza impotriva adoptarii de catre Guvernul Romaniei, ”fara o consultare reala cu mediul de afaceri”, a Ordonantei de Urgenta care introduce ”masuri fiscale si economice extreme”, ce urmeaza a fi aplicate chiar de la inceputul anului 2019. Confederatia…

- Confederația Patronala “Concordia” (CPC) protesteaza impotriva adoptarii de catre Guvernul Romaniei, fara o consultare reala cu mediul de afaceri, a Ordonanței de Urgența care introduce masuri fiscale și economice extreme, ce urmeaza a fi aplicate chiar de la inceputul anului 2019.Actul normativ…

- Atenție! Aceștia nu vor putea sa-și retraga banii acumulați in Pilonul II decat cand vor ieși la pensie. Asta prevede Ordonanța de Urgența adoptata in aceasta seara de Guvern. Cați romani sunt in aceasta situație? Peste 6,04 milioane de persoane, conform datelor ASF. "O persoana, participanta la un…

- Guvernul a modificat Ordonanța de Urgența privind introducerea unor noi taxe. Conform vaiantei care a ieșit din ședința de Guvern de vineri, taxa pe lacomie a fost micșorata, iar in ceea ce privește fondurile de pensii, banii nu mai pot fi scoși dupa 5 ani. Acum se va putea opta, dupa cei 5 ani, sa…

- Romanii nu vor mai putea sa iși retraga banii din fondurile de la Pilonul II de pensii, așa cum declara zilele trecute Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor , potrivit Ordonanței de Urgența adoptata vineri seara de catre Guvern . Mai exact, cei peste 7 milioane de romani care contribuie de 10 ani…

- Darius Valcov, consilierul pe probleme economice ale premierului, a spus, vineri seara, ca a discutat cu Ion Tiriac o parte dintre masurile luate prin recenta Ordonanta de Urgenta care introduce mai multe modificari fiscale.

- Reactie dura a Opozitiei, dupa publicarea in Monitorul Oficial a Ordonantei de Urgenta de modificare a legilor justitiei. Se pregateste o scrisoare catre Comisia de la Venetia. Liberalii spun ca Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a inchis, practic, DNA-ul, prin aceste prevederi USR atrage atentia…