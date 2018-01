Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) susține ca a emis Ordinul de Incepere pentru realizarea obiectivului „Proiectare si executie Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura...

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata a 18 persoane fizice si a doua societati comerciale in legatura cu infractiuni de obtinere nelegala de fonduri europene (pentru construirea…

- Liberalul Marinel Pirtea, deputat și secretar al Comisiei pentru buget, finanțe și banci, Camera Deputaților, coordonator al Comisiei de Educație, Cercetare, Tineret și Sport a PNL, ține sa le atraga atenția tuturor romanilor ca trendul social-democrat pierde teren in Europa. El citeaza in acest sens…

- Un studiu realizat recent de cercetatorii de la Institutul de Cercetare si Educatie de la Universitatea Federala din Rio de Janeiro si de la Universitatea Federala din Bahia, Brazilia sustine ca apigenina, o substanta care se gaseste in unele plante, cum ar fi musetel si patrunjel, dar si in cimbru…

- De ce detesta unii oameni Craciunul, de ce Sarbatorile de iarna nu au nici un farmec pentru ei? Psihologul Libertatea, Cezar Laurențiu Cioc, ne spune ce anume ii face sa se comporte precum personajul cunoscut drept Grinch și care este “tratamentul” psihologic al acestei probleme. Colinde, mii de beculețe…

- Ne referim la educație și sanatate, doua prioritați esențiale. Klaus Iohannis spunea, la inceput de mandat, ca acestea vor fi prioritațile sale. La interviurile DC News, Carmen Avram a taxat lipsa de acțiune a președintelui. "I-am dat toate șansele lui Klaus Iohannis, la inceput de mandat,…

- A privi matematica, „regina disciplinelor", precum o punte inaltata pentru a patrunde tainele lumii, un instrument necesar pentru slefuirea unui caracter frumos, o metafora cu o puternica valoare estetica, o forma de arta, este peste puteri pentru multi dintre noi. Noi, cei care am ...

- In perioada 30 noiembrie -22 decembrie, Inspectoratul de Politie Judetean Alba a intensificat actiunile dedicate cresterii sigurantei cetatenilor. Au fost constatate peste 300 de infractiuni, s-a intervenit la peste 700 de evenimente si au fost aplicate peste 3.000 de sanctiuni contraventionale. Pe…

- Duminica, 17 decembrie 2017, la Palatul Parlamentului, a avut loc Congresul National al Organizatiei Femeilor Liberale (CN al OFL). In cadrul acestui Congres, femeile liberale din toata tara si-au ales o noua conducere pentru urmatorii 4 ani. In urma scrutinului, doamna deputat Florica Chereches a fost…

- Marti, 19 decembrie, de la ora 10.00, la Muzeul Judetean Arges, in Amfiteatru, va avea loc Festivitatea de decernare a Premiilor pentru cercetare stiintifica in domeniul istoriei, ediția a VII-a. In semn de pretuire a celor care desfasoara activitate de cercetare stiintifica, Consiliul Stiintific al…

- Alocarea unui procent mai mic de 6% din produsul intern brut (PIB) pentru educatie reprezinta un atentat la siguranta Romaniei, iar pentru aceasta stare de fapt este posibil sa se ajunga la un protest de amploare, in care sa fie implicati parintii si salariatii din invatamant, pentru a cere un lucru…

- Muzeul Judetean Arges va invita marti, 19 decembrie, ora 10.00, in Amfiteatru, la Festivitatea de decernare a Premiilor pentru cercetare stiintifica in domeniul istoriei, ediția a VII-a. In semn de pretuire a celor care desfasoara activitate de cercetare stiintifica, Consiliul Stiintific al Muzeului…

- In aceste zile, la Iași se desfașoara un curs de formare pentru autoritațile publice dar și pentru mediul ONG, din zona Moldovei. Cursul are in vedere problematica migranților și este organizat la inițiativa Ligii Apararii Drepturilor Omului (LADO) filiala Cluj și Centrul pentru Studiul Comparat al…

- Finlanda aniverseaza 100 de ani de independenta si a valorificat timpul pentru a se transforma intr-un exemplu de succes. Finlandezii au un sistem de invatamant celebru in toata lumea și dezvolta economia dupa retete clare. „Profesorii au calificari la nivel de master, care includ obligatoriu si pedagogia.…

- De sambata vremea se strica, se va raci și vor aparea precipitațiile. Cel mai rece va fi in ziua de duminica spre luni. Cum va arata vremea in acest weekend ne spune de la ANM, Florinela Georgescu.

- Irina Malina Strugaru a fost desemnata „elevul anului“ in cadrul Galei Excelentei in Educatie. Tanara, eleva a Colegiului National din Iasi, a obtinut in acest an argint la a Olimpiada Internationala de Stiinte ale Pamantului.

- Proiectul de buget pe anul 2018 Guvernul ar putea discuta, în sedinta de miercuri, proiectul de buget pe anul 2018. Luni si marti, la Palatul Victoria au avut loc discutii privind bugetul pe 2018, dupa cum a declarat pentru Agerpres, vicepremierul Marcel Ciolacu. El a precizat…

- In perioada 28-30 noiembrie a.c., la sediul Universitatii Nationale Maghiare de Administratie Publica din Budapesta a avut loc Conferinta Anuala de Cercetare si Stiinta a institutiilor de aparare a legii din Europa. Din delegația Romaniei a facut parte si lt.col. Pop Dan Mircea – seful serviciului…

- Aradeanul Ioan Marin Crisan presedintele Filialei Judetene Arad a Confederatiei Patronatul Roman a participat in cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat la o intalnire de lucru privind cooperarea Romano-Coreana, cu accente pe: cadrul legal, cooperare in domeniul IT si…

- O noua lucrare stiintifica sustine ca poate fi eliminata nevoia materiei intunecate si a energiei intunecate din univers. Insa specialistii condamna aceste afirmatii si considera ca matematica din spatele cercetarii nu este corecta....

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat miercuri ca exista depuse cinci oferte in cadrul procedurii de achiziție publica a contractului pentru „Proiectare și execuție Varianta de ocolire a municipiului Barlad”.

- Un manual de educatie rutiera pentru biciclisti a fost editat de asociatia Turul Madar din Sfantu Gheorghe, care patroneaza si o scoala pentru ciclisti incepatori. Presedintele asociatiei, Furus Levente, a precizat, luni, ca manualul are rolul de a promova circulatia corecta pe drumurile publice, este…

- Ieri seara, efective de jandarmi din cadrul Detașamentului 7 Jandarmi Campulung au desfașurat o acțiune in colaborare cu lucratori din cadrul Institutului de Cercetare și Dezvoltare in Silvicultura „Marin Dracea” Mihaiești. Descinderea a avut loc pe Platoul Valea Corbului, din Țițești, acolo unde existau…

- Initiativa legislativa a social-democratilor Liviu Plesoianu si Serban Nicolae care inaspreste conditiile de functionare a ONG-urilor a fost adoptata tacit luni de plenul Senatului. Propunerea a trecut in pofida avizului negativ al Guvernului si a criticilor dure din partea partidelor de opozitie, care…

- Inocenți ca niște fluturași abia ieșiți din cocon, dupa ce au tocat verzișori la greu cat au fost omizi, miniștrii cabinetului Tudose nu inceteaza sa se mire de lumea din jurul lor. Mai intai, s-a mirat babuinul de la Educație ca se scrie ”copiii” cu trei i. Pe urma, sinistrul Justiției, Tudorel Toader,…

- O noua rasa de oi apare in Romania, dupa 30 de ani de experimente. Specialistii de la Institutul de Cercetare de la Palas, Constanta, care au creat-o au botezat-o "Prolific", promit sa ii incante si pe fermieri si pe gurmanzi: mioarele au mai multi urmasi decat suratele clasice si o carne perfecta pentru…

- Fundația Comunitara Brașov, alaturi de un grup de voluntari implicați, organizeaza pe data de 16 noiembrie, a șasea ediție a evenimentului “Cercul de donatori” Brașov. Fundația Comunitara Brașov, alaturi de un grup de voluntari implicați, organizeaza in data de 16 noiembrie cea de-a șasea ediție a …

- Rețelele de socializare sunt un mijloc pentru orice în ziua de azi, de la scopul lor inițial, socializarea, pâna la vânzare de produse, dar și lucruri negative precum frauda. De multe ori, Facebook-ul pare locul în care oamenii se ajuta, chiar daca uneori ”ajutorul”…

- O sesiunea stiintifica internationala, la care participa specialisti de marca ai arheologiei, istoriei clasice, istoriei medievale, moderne si contemporane, din Romania, dar si din Franta si Marea Britanie, va fi deschisa vineri, 10 noiembrie la Muzeul Judetean Ialomita, iar in data de 11 noiembrie,…

- Prefectii, sefii Administratiilor Financiare Judetene si inspectorii sefi ai Inspectoratelor Teritoriale de Munca din intreaga tara au fost convocati marti la o videoconferinta la care au participat ministrul de interne, Carmen Dan, ministerul muncii, Olguta Vasilescu si ministrul de finante, Ionut…

- Centrul pentru Educatie si Consultanta Instrumente Structurale (CECIS) din Targu Jiu deruleaza in perioada 10-12 noiembrie „Festivalul Tinerilor”, in Parcull Coloanei Fara Sfarsit. Evenimentul face parte din proiectul cu același nume și are ca obiective: crearea unui cadru organizat de ...

- Intr-un poligon pentru teste integrate, forțele aeriene indiene au incercat lansarea din aeronave, in diferite condiții și la diferite distanțe a bombelor inteligente impotriva aeroporturilor (SAAW, Smart Anti Airfield Weapon), ghidate cu ajutorul unui sistem de navigație de inalta precizie.Bombele…

- Pisica este unul dintre animalele magice de pe pamant. Aura sa se intinde și asupra familiei, casei și teritoriului unde traiește. Unele persoane iubesc mai mult pisicile, decat alte animale, și le aleg drept animale de companie. Poate puțini știu ca aceasta te protejeaza, iar puterea ei magica se intinde…

- Primaria Oradea are in plan un proiect de investitii de aproximativ 7,7 mil. euro pentru amenajarea unui pasaj denivelat peste intersectia dintre soseaua de centura a municipiului Oradea si strada Universitatii. Lucrarile urmeaza sa fie finantate din bugetul local sau din alte fonduri, daca se va…

- Un procent de 78% dintre salariații din Sanatate considera ca Legea salarizarii unitare va avea efecte negative asupra lor, potrivit unui studiu realizat de Centrul de Cercetare și Dezvoltare Sociala ''Solidaritatea'', comandat de Federația Solidaritatea Sanitara, citat de Agerpres.…

- Pina pe data de 30 octombrie, elevii de liceu ai Colegiului Național „Costache Negruzzi” sunt puși fața in fața cu lumea mass-mediei. Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean spun ca elevii au analizat contexte, site-uri, articole și au scris știri, totul derulandu-se in cadrul programului ”Predau…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, solicita Comisiei Europene sa „fie mai rezervata cand face prognoze negative” despre economia Romaniei. Dragnea a declarat joi seara, intr-o emisiune la RTV, ca in cadrul unei intalniri pe care a avut-o, alaturi de premierul Mihai Tudose, cu comisarul european Gunther…

- Prezent astazi la Iasi, ministrul Cercetarii, Lucian Puiu Georgescu, a vorbit despre performantele institutelor de cercetare, dezvoltare si inovare din Romania, spunand ca 6 dintre cele 47 coordonate de Ministerul Culturii nu se inchid financiar, dar ca cele din zona Iasului se descurca foarte bine…

- De asemenea, alaturi de aceasta propunere legislativa este prevazuta si cresterea numarului de ore de Sport pentru fiecare ciclu de invatamant, potrivit mediafax.ro. Ambele masuri sunt prevazute in proiectul de lege depus de deputatul PSD Mihaela Hunca. Expertii in Educatie sustin ca elevii ar trebui…

- Liderul PNL Ludovic Orban considera ca politizarea Consiliul Concurentei poate afecta grav Romania si poate avea consecinte grave pentru economia libere de piata, declarand miercuri, in Parlament, ca PSD doreste, prin aceasta masura, sa isi numeasca „politrucii” in functii de conducere.„Apropo…

- Cercetatorii au detectat unde gravitationale provenite de la coliziunea a doua stele neutronice, fenomen ce le-a oferit specialistilor o prima dovada a ceea ce ei numesc „forjare cosmica”. Coliziunea a dus la distorsionarea spatiului-timp si trimiterea unei unde de lumina de-a lungul Universului. Fapt…

- Franțuzoaica Audrey Azoulay, aleasa vineri pentru a deveni urmatorul director general al UNESCO, a declarat ca țarile membre ar trebui "sa se implice" in organizație, care traverseaza o criza, "nu sa o paraseasca", la o zi dupa anunțul referitor la retragerea Statelor Unite și…

- Gradul de indatorare a populatiei s-a majorat considerabil, iar cresterea poate avea efecte negative importante atat asupra sistemului financiar, cat si asupra cresterii economice viitoare, informeaza Comitetul National de Supraveghere Macroprudentiala (CNSM). "In prezent, gradul de indatorare…

- Cinci firme și organizații au obținut proiecte europene de aproape 350 mii euro pentru pregatirea fermierilor din Vrancea. Ministerul Agriculturii a anunțat proiectele eligibile la nivel național, dar și lista cu cele respinse sau retrase de solicitanți. La nivelul județului Vrancea au fost declarate…

- Statele Unite ale Americii au anunțat joi oficial decizia de a se retrage din Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știința și Cultura (UNESCO), dorind sa ramana in cadrul acestei organizații doar cu statutul de "observator", scrie Agerpres.ro.

- Educatie de calitate, justitie si institutii puternice, sanatate, crestere economica, energie accesibila si curata, consum si productie responsabile sunt doar cateva dintre obiectivele promovate la nivel national de catre Departamentul de Dezvoltare Durabila al Secretariatului General al Guvernului,…

- Tema ediției: Cum se naște o intrebare? Direcții și strategii de cercetare in științele socio-umane In cadrul Zilelor UAIC va fi organizat Colocviul Școlii Doctorale a Facultații de Filosofie și Științe Social-Politice. Tema colocviului este dedicata intrebarii: Cum se naște o intrebare?, iar in ziua…

- Vineri, 6 octombrie, Biblioteca Municipala „Școala Ardeleana” din Blaj (director Simona-Francu, bibliotecare Alina Oprean și Viorica Borcea), a gazduit activitatea susținuta de elevii Școlii ...