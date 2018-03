Patronate: Firmele Primariei sfideaza legal principiile achizitiilor publice

Stiri pe aceeasi tema

- Zboruri intarziate pe Aeroportul Otopeni, luni dimineața, din cauza ploii inghețate. Nicio cursa nu este anulata pe Aeroportul Henri Coanda , insa in cursul diminetii s-au inregistrat intarzieri si de aproape doua ore. Pe Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti si Aeroportul International Bucuresti…

- In capitala pe carosabil se inregistreaza zapada și ghețuș. La aceasta ora flux majorat de transport, se stabilește: Sectorul BUIUCANI: str.V.Lupu, direcția spre str.C Stere; intersecția cu sens giratoriu: str.C.Ieșilor - I.Creanga - Ștefan cel Mare. Sectorul CENTRU: șos.Hincești – str.Sihastrului,…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, marți, ca a demarat un proiect pentru construirea a doua linii de tramvai suspendate: prima va lega Bucureștiul de Magurele, iar a doua va lega Capitala de zona de nord, spre Ploiești.

- Sevilla ar putea scapa de un adversar redutabil, marti, in 16-imile Ligii Campionilor. Paul Pogba este in continuare accidentat si ar putea fi lasat in afara lotului, a anuntat managerul echipei Manchester United, Jose Mourinho. Accidentarea lui Pogba a survenit in timpul ultimului antrenament…

- Doua victime inconstiente, intubate, iar alte doua victime constiente, cu politraumatisme, au fost transportate la spitalele Floreasca si Elias din Capitala, in urma accidentului grav produs in nordul Capitalei, in care au fost implicate trei masini.

- Doua victime inconstiente, intubate, iar alte doua victime constiente, cu politraumatisme, au fost transportate la spitalele Floreasca si Elias din Capitala, in urma accidentului grav produs in nordul Capitalei, in care au fost implicate trei masini. Accidentul s-a produs, duminica seara,…

- Oamenii legii au retinut doi barbati cu varstele de 22 ani si, respectiv, 32 ani si o femeie de 36 ani, toti locuitori ai Capitalei, suspectati de savarsirea unui furt dintr-o ghereta situata pe strada N. Dimo, dupa care acestia au incendiat magazinul specializat in vanzarea produselor cosmetice si…

- Targul de Martisor "Bucuresti, Inima ta!" si-a deschis pe 24 februarie portile pentru bucuresteni si si le va inchide oficial pe 8 martie. Acum doua saptamani, Ziare.com a scris ca inchirierea catorva decoratiuni in forma de inima sau inel cu diamant i-a costat pe cetateni 27.000 de euro,…

- Pana mai ieri a nins, mai nou ploua. Cel putin asa par sa stea lucrurile, vineri seara, in unele zone ale Capitalei. De altfel, pe site-ul Administratiei Nationale de Meteorologie s-a transmis, vineri seara, o atentionare COD GALBEN, tip nowcasting (cu efect imediat-n.r), ce a intrat in vigoare in urma…

- S-a aplicat deviere pe str Al Moruzzi intre Vlad Dracul si Nerva Traian. S-au solicitat echipaje de la Rosal cu material derapant avand in vedere situatia meteo, precizeaza Brigada de Politie Rutiera a Capitalei.

- Scolile, gradinitele si liceele din sistemul de stat vor fi inchise toata saptamana, din cauza vremii nefavorabile, a anuntat, marti, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, in cadrul Comandamentului de iarna. Conform prognozei speciale pentru Bucuresti emise de Administratia Nationala de Meteorologie,…

- Globalworth Real Estate Investments, dezvoltator cu un portofoliu de peste 1 miliard de euro in active imobiliare in Romania, anunta finalizarea achizitiei a doua terenuri in zona de nord a Capitalei si pregatirea pentru inceperea lucrarilor de constructie pentru doua noi cladiri de spatii de birouri.…

- Anul 2019 ar putea fi unul nu tocmai bun in ceea ce priveste taxele si impozitele locale in Capitala. Acestea ar putea sa creasca, potrivit unui proiect supus dezbaterii publice pe site-ul Primariei Generale a Capitalei.

- La sanius cu masina pe aleile pietonale. Un sofer indraznet a urcat la volanul masinii si a inceput sa faca drifturi pe zapada. Spectacolul a fost oferit pe un drum pietonal de pe strada Alba Iulia din Capitala.

- Se pare ca ucigasul ar fi consumat substante interzise. Crimele au avut in jurul orei 19.00, in Sectorul 3 al Capitalei. Dupa o cearta in cuplu, barbatul de 24 de ani si-a injunghiat mortal iubita, cu un an mai in varsta. In furia momentului, criminalul ar fi ucis si pisica iubitei sale. Apoi a plecat…

- “Sunt un om ca toti oamenii si cred ca acest lucru m-a ghidat in toate. Imi plac relatiile interumane”, a spus Aurel Vainer dupa ce a primit titlul de Cetatean de Onoare al Bucurestiului oferit de primarul general al Capitalei, Gabriela Firea. Ea a spus ca Aurel Vainer “este poate unul dintre cei mai…

- Un muncitor a fost prins sub o placa de beton in timp ce executa lucrari pe un santier. Potrivit ISU Ilfov-Bucuresti, muncitorii de pe santier efectuau lucrari pentru repararea unui cablu electric subteran intr-o groapa de aproximativ un metru adancime, cand pamantul s-a surpat si l-a prins pe unul…

- Un barbat din Capitala a ajuns pe mana polițiștilor, dupa ce a spart geamul unei mașini și a furat CD Player-ul. Incidentul a avut loc noaptea trecuta in curtea unui bloc din centrul Capitalei.Suspectul spune insa ca radioul ii aparține."L-am luat de la reparație.

- O femeie a fost surprinsa in timp ce isi tinea copilul pe brate la volan. Mai mult, soferita a incalcat regimul de viteza. Aceasta conducea cu 80 de kilometri pe ora pe strada Mihai Viteazul din sectorul Rascani al Capitalei.

- Caz socant intr-o gradinita din Capitala, o educatoare a fost ucisa de fostul sot. Femeia a murit la scurt timp pe masa de operatie. Agresorul a fost prins de politie. Ea avea un ordin de restrictie pentru fostul sot, lucru care iata, nu i-a folosit la nimic. Potrivit unei prietene, cu doua…

- O femeie a fost injunghiata in fata unei gradinite din sectorul 3 al Capitalei. Potrivit informatii, la scurt timp de la incident, barbatul care a atacat o pe femeie ar fi incercat sa se sinucida.Un echipaj al politiei s a deplasat la fata locului. ...

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a precizat, duminica seara, referindu-se la protestele de strada, ca ar trebui asumate astfel de adunari publice". "Eu cred ca ar trebui sa fie asumate aceste adunari publice, ele sunt permise de lege daca sunt autorizate, si nu vad de ce, daca s-ar face…

- Peste 500 de utilaje de deszapezire sunt pregatite sa actioneze in toate sectoarele Capitalei, in noaptea de duminica spre luni, cele mai multe, 138, fiind in Sectorul 4, informeaza Primaria...

- La exact un an de la primele proteste masive din Romania, dupa alegerile din 2016, 50 de mii de oameni au ieșit, din nou, in strada, in Capitala. Marșul a inceput de la kilometrul zero al Capitalei și s-a indreptat spre Palatul Parlamentului.

- Alerta s-a dat miercuri in sectorul 4 al Capitalei. Criminalistii chemati sa adune probe dintr-o locuinta sparta au descoperit un mod de operare pe care nu il mai vazusera. Anchetatorii au realizat insa ca metoda era mai veche, dar mai nu mai fusese folosita in Capitala de mai multi ani.

- Potrivit Brigazii Rutiere a Capitalei, traficul este restrictionat pe benzile 1 si 2 pe Bulevardul Iuliu Maniu, in zona Apaca, pe sensul de mers dinspre Lujerului catre intersectia cu Bulevardul Vasile Milea. Politistii recomanda soferilor sa circule atent, sa pastreze distanta legala si sa…

- Proiectul propus de primarul Gabriela Firea privind preluarea unei noi suprafețe de teren din Pipera a fost respins in ultima ședința de consiliu, dupa ce consilierii opoziției s-au abținut la vot. Disputele politice continua sa fie cuvantul de ordine in ceea ce privește proiectul de construire a…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, anunta ca firmele de salubrizare au fost sanctionate cu amenzi de 30.000 lei pentru ca nu au aplicat preventiv material antiderapant pe arterele din Bucuresti.

- Feeria sarbatorilor de iarna s-a incheiat in Capitala. Muncitorii de la "Spatii Verzi" au demontat bradul din Piata Marii Adunari Nationale, iar cei de la "Lumteh" au strans ghirlandele luminoase.Unii locuitori ai Capitalei au urmarit cu nostalgie procesul.

- Șoferii circula de azi dimineața cu mașinile pe un adevarat patinoar prin Capitala. In timp ce primarii susțin ca au dat cu soluții azi noapte, realitatea este alta: drumurile sunt acoperite cu un strat de gheața și zapada. Abia azi dimineața au scos drumarii utilajele, semn ca azi noapte au dormit…

- Incendiu puternic in Capitala! Incendiul a izbucnit la etajul 3 al unui bloc din cartierul Dorobanti, pe strada Radu Beller. Potrivit ISU Bucuresti, flacarile au cuprins cu repeziciune apartamentele, fiind vizibile din exteriorul cladirii, fum gros fiind degajat si pe casa scarii.Se actioneaza…

- Potrivit proiectului de hotarare pe aceasta tema asupra caruia consilierii generali vor trebui sa decida miercuri, se aproba de principiu setul de actiuni consecutive ce vor fi incluse de catre administratorul special in planul de reorganizare al RADET Bucuresti: transformarea regiei in societate…

- Pedofilul care a abuzat vineri dimineata doi copii in lift, intr un bloc din Bucuresti a fost prins de politisti, scrie Digi 24. Potrivit informatiilor, barbatul si a recunoscut fapta.Va reamintim ca, vineri dimineata, un barbat a abuzat de doi frati, in liftul unui bloc din Sectorul 6 al Capitalei.…

- Clujul, intre judetele cu cele mai multe si mai mari indemnizatii pentru cresterea copilului Indemnizatiile pentru cresterea copilului platite in luna noiembrie 2017 au insumat 284,75 milioane lei, suma medie care a ajuns la un beneficiar fiind de circa 1.712 lei, conform datelor centralizate de Agentia…

- Dupa un decembrie plin de evenimente care au tinut-o mai mult in Capitala, vedeta de televiziune s-a retras, de Revelion, la casa ei de vacanta de la Telega. Departe de vuietul orasului si de lumea dezlantuita a Capitalei, Andreea Marin si-a oferit timp si relaxare pentru finalul unui an foarte incarcat.…

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat, miercuri, in cadrul unui comandament privind fluidizarea traficului din Capitala, ca persoanele care calatoresc cu taximetristi care cer sume mai mari decat contravaloarea cursei pot reclama aceste fapte la o linie verde. „Atrag atentia Politiei…

- DIICOT isi desfasoara activitatea intr-un imobil inchiriat pe Calea Grivitei din Capitala, cu o suprafata de 5.600 mp in folosinta, din care suprafata utila este de 3.400 mp. La DIICOT - Structura centrala sunt 230 posturi ocupate: 102 procurori, 62 grefieri, 17 consilieri DEFA, 39 specialisti…

- Consiliul Municipal Chișinau (CMC) a aprobat astazi, în lectura finala, bugetul municipiului Chișinau pentru anul 2018. Documentul prevede venituri de 3758388,9 mii lei si cheltuieli de peste patru miliarde de lei, comunica MOLDPRES. În urma modificarilor operate la solicitarea…

- O familie din Capitala risca sa ramana in strada. O mama si cei patru copii ai sai locuiesc in subsolul unui bloc din sectorul Botanica al Capitalei. Spatiul le-a fost oferit temporar, in anul 2000, de autoritati. Recent insa, in acelasi subsol, a fost deschis un magazin.

- Traficul rutier va fi restrictionat in Capitala, joi si vineri, cand vor avea loc actiuni de comemorare a 28 de ani de la Revolutia Romana din decembrie 1989, anunta Brigada Rutiera a Capitalei.

- Tongalezul Moa Mua Maliepo si neo-zeelandezul Hinckley Vaovasa, doua dintre vedetelede la CSM Bucuresti, au vizitat Targul de Craciun din Capitala. Cei doi rugbisti vor petrece in premiera sarbatorile in emisfera nordica. Cei doi "tigri" si-au retrait cu nostalgie copilaria. S-au dat in carusel,…

- Un minor de 12 ani din Cahul este cercetat penal dupa ce a lansat o alerta falsa cu bomba.Recent, o locuitoare a Capitalei a telefonat la serviciul specializat 902, comunicand faptul ca, un necunoscut ar fi sunat-o si i-ar fi spus ca blocul in care locuieste ar fi minat.