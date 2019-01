Stiri pe aceeasi tema

- Afaceristul ar fi incalcat legislatia germana in anul 2014, cand firma sa a realizat o serie de lucrari in Germania. „Persoana in cauza nu a platit pe cei 10 muncitori ai firmei sale cu salariul minim stabilit prin contract tarifar pentru constructii. Muncitorii ar fi avut dreptul la salarii din grupa…

- Germania a obtinut prima victorie la Cupa Hopman. Nemtii au invins echipa Spaniei cu scorul de 3-0 in grupa A. In prima partida, Angelique Kerber a dispus de Garbine Muguruza in trei seturi cu scorul de 6-2 3-6 6-3.

- Un pieton a decedat si alti doi au fost raniti in urma unui accident de circulatie produs la Tautii de Sus. Verificarile politistilor au relevat ca cei trei pietoni, care mergeau pe trotuar, au fost surprinsi si accidentati de un autoturism condus cu viteza excesiva. La volan se afla un tanar de 31…

- Craciunul – Traditii si obiceiuri Luna decembrie este prima luna calendaristica de iarna si luna in care sarbatorim cele mai frumoase Sarbatori: Mos Nicolae, Craciunul sau Revelionul. Este ultima luna din an, luna meselor imbelsugate alaturi de cei dragi, a colindelor, a planurilor pentru anul ce urmeaza,…

- Copacul # 1 – Liniste si responsabilitateDaca ai ales copacul cu numarul 1, esti o persoana responsabila. Ai simtul umorului dezvoltat si faci fata provocarilor cu umor si cu zambetul pe buze. Linistea si calmitatea de care dai dovada pot fi atat un punct forte, cat si un punct slab. De…

- Muncitorii feroviari din Germania au organizat o greva de patru ore luni, insa sindicatul lor a informat ca doreste negocieri cu operatorul Deutsche Bahn pentru a rezolva disputa privind salariile, scrie...

- Grecia spune ca va continua cu și mai mare energie acțiunea de a obține despagubiri de la Germania pentru al doilea razboi mondial și pentru un imprumut pe care a fost forțata sa-l acorde lui Hitler in timpul ocupației naziste, scrie Guardian .

- Germania a inregistrat o noua infrangere in grupa de Liga Națiunilor, fosta campioana mondiala fiind depașita cu 2-1 de actuala regina a lumii, Franța. Dubla lui Griezmann a stabilit invingatoarea, dupa ce scorul fusese deschis de nemți, prin Kroos.