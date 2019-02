Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE -Politia franceza din Paris a declarat ca incendiul care a inghitit o cladire rezidentiala in timpul noptii a fost declansat deliberat. O femeie a fost arestata. Zece persoane si-au pierdut viata si alte 30 de persoane au fost ranite in incendiul care a distrus o cladire cu opt etaje. Unii dintre…

- O femeie a fost retinuta de politie, dupa ce opt persoane au murit, iar alte 30 au fost ranite într-un incendiu izbucnit într-o cladire rezidentiala din vestul Parisului, au anuntat marti autoritatile, relateaza site-ul agentiei Reuters, citat de Mediafax.

- Curtea de apel Alba Iulia a dispus, recent, punerea in executare a mandatului european de arestare emis de autoritațile judiciare din Belgia, pe numele unui barbat din Cugir, in varsta de 37 de ani, care are de executat in aceasta țara o pedeapsa cu inchisoarea. Potrivit informațiilor publicate de instanța…

- O femeie de 29 de ani, din comuna Dragomirești, județul Neamț, a fost arestata, fiind acuzata ca a incendiat adapostul de animale al unei vecine, apoi și-a batut soțul care a incercat sa stinga focul, transmite corespondentul MEDIAFAX.Potrivit cercetarilor polițiștilor, femeia de 29 de ani era in ...

- Un roman a fost arestat de polițiștii italieni, dupa ce a rapit, violat și torturat o femeie romanca de care s-a indragostit. Totul s-a petrecut in localitatea Sora. Oamenii legii l-au prins pe romanul acuzat de rapire, viol și tortura. Omul avea antecedente penale, el fiind condamnat pentru ca a folosit…

- Politia australiana a anuntat duminica arestarea si inculparea unei femei, in varsta de 50 de ani, pentru sapte capete de acuzare in cadrul anchetei care vizeaza cazul capsunelor cu ace de cusut in in...