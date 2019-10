Patriotismul neputincios

Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul Partidului Unitatii Nationale, Octavian Ticu, are 47 de ani si este nascut in satul Costuleni, raionul Ungheni. Este licentiat in istorie. Absolvent al Universitatii „Al. I. Cuza”, Iasi, Romania. Este cercetator-coordonator la Institutul de Istorie la Academia de Stiinte a Moldovei si conferentiar…

- In seara zilei de 6 martie 1958, un tanar si stralucit absolvent al Facultatii de Istorie a Universitatii din Iasi urca in trenul care trebuia sa-l duca la Bucuresti. Desi isi terminase stralucit studiile (cu prestigioasa bursa „Balcescu"), fusese discret indrumat catre Institutul de istorie al Academiei,…

- Evenimentul expozitional este organizat de Complexul Muzeal National „Moldova" Iasi - Muzeul de Istorie a Moldovei, in parteneriat cu Muzeul Celui de-al Doilea Razboi Mondial, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone si Institutul Polonez din Bucuresti. Fotografiile vor putea fi vazute pana…

- Ministrul Transporturilor Razvan Cuc a anunțat, joi, la Bacau, pentru a inspecta șantierul șoselei de centura, ca va fi incheiat contractul de execuție pentru autostrada Bacau – Brașov pana la finele acestei luni. El a spus ca s-au finalizat documentele tehnice ale proiectului și ca la finele lui octombrie…

- Complexul Muzeal National „Moldova” Iasi – Muzeul de Istorie a Moldovei va invita sa vizitați, in perioada 5-31 octombrie 2019, la Palatul Culturii, expozitia „Polonezii in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial. Lupta și suferința”, organizata de Muzeul Celui de-Al Doilea Razboi Mondial, Ministerul…

- Complexul Muzeal National „Moldova” Iasi – Muzeul de Istorie a Moldovei, partener al Simpozionului „Monumentul – tradiție si viitor”, ediția a XXI-a, organizeaza la Palatul Culturii, in perioada 3 – 13 octombrie 2019, expozitiile: „Trienala de Restaurare 2019”, ediția a VIII-a, realizata de Uniunea…

- Aniversarea va fi marcata prin expozitia „LUPII NEGRI. Batalionul 151 Infanterie - 25 de ani in slujba pacii", deschisa la Palatul Culturii din Iasi, in spatiile Muzeului de Istorie a Moldovei, in perioada 8 – 15 septembrie 2019. In acelasi context aniversar, marti, 10 septembrie 2019, incepand cu…

- Artiști din șase țari participa, in perioada 11 – 24 august 2019, la Simpozionul Internațional de Arte Vizuale „HUMAn” de la Cucuteni (judetul Iași), organizat de Atelierul de Arta Ionela-Sandrina Mihuleac. Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, prin Muzeul de Istorie a Moldovei, este partener in…