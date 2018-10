Patrick Mourtaglou, antrenorul Serenei Williams: Coachingul trebuie autorizat

Stiri pe aceeasi tema

- Francezul Patrick Mouratoglou, care o pregateste pe fostul lider mondial al tenisului feminin, Serena Williams, a pledat joi pentru posibilitatea ca jucatorii sa primeasca indicatii din partea antrenorului (coaching) in timpul tuturor competitiilor, informeaza L'Equipe. Intr-un lung…

- Patrick Mouratoglou, antrenorul Serenei Williams (16 WTA), a emis un comunicat de presa in care vorbește despre rolul pe care oamenii din staff il au in tenisul actual. Americanul sugereaza cateva schimbari de regulament. Mouratoglou și-a inceput expunerea de la un caz concret: depunctarea Serenei…

- Rafael Nadal a mers in zonele afectate de inundații pentru a da o mana de ajutor autoritaților și localnicilor. Tenismenul a anunțat ca primește oamenii care au nevoie de o locuința in academia sa din Mallorca. Numarul 1 in clasamentul mondial al tenisului de performanța, Rafael Nadal , a aratat ca…

- WTA, forul care se ocupa de tot ce misca in tenisul feminin, a anuntat, printr-un mesaj pe site-ul oficial, ca va deschide o investiatie asupra celor intamplate sambata noapte, 8 septembrie, in finala feminina de la US Open, cand nervii Serenei Williams au cedat. La putin timp de la anunt,…

- Antrenorul Serenei Williams, Patrick Mouratoglou, a recunoscut ca i-a transmis semnale jucatoarei americane in finala US Open, dar sustine ca si antrenorul japonezei Naomi Osaka, Sascha Bajin, a procedat la fel tot meciul, relateaza Reuters. Serena Williams, care si-a pierdut cumpatul…

- Fostul tenismen Ilie Nastase a declarat, luni, ca nu crede ca Serena Williams va mai reveni vreodata in fruntea clasamentului WTA, titreaza News.ro. “Si eu am avut declaratii d-astea, mai deplasate, dar nu stiu de ce spune (n.r. – Patrick Mouratoglou) treaba asta. Probabil ca are probleme ca nu mai…

- Serena Williams susține ca este discriminata de testarile repetate la care a fost supusa în ultima vreme. ”E momentul acela al zilei în care facem un test antidoping <random>, iar singura testata este Serena. Dintre toate jucatoarele,…