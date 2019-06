Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ”Black Mirror: Bandershatch”, in care fiecare utilizator putea alege soarta personajului principal, Netflix anunța sezonul cinci din ”Black Mirror”. Este un sezon scurt cu doar trei episoade, in care vor juca actori precum Anthony Mackie, Miley Cyrus, Yahya Abdul-Mateen II, Topher Grace, Damson…

- ”Lucifer” revine cu noul sezon, la Netflix, pe 8 mai. S-au creat multe așteptari in jurul acestui sezon al serialului, iar un roman, la care nu te-ai aștepta sa se uite la serial, a mers pana acolo incat s-a inregistrat cu o provocare pentru Lucifer, ca sa-i poarte maștile tradiționale romanești pe…

- Noul sezon ”Lucifer” se intoarce dupa ce Chloe a vazut adevarata fața a lui Lucifer. Iar Lucifer se confrunta cu o noua provocare: Eva, prima femeia care a pacatuit vreodata, se intoarce. Oare vrea sa se razbune pe cel care a ispitit-o afara din rai acum mulți ani… sau ceva complet diferit? Din distribuție…

- Netflix provoaca pe cei mai religioși și lanseaza chiar in Joia Mare trailerul pentru ”LUCIFER”. Noul sezon se intoarce dupa ce Chloe a vazut adevarata fața a lui Lucifer. Iar Lucifer se confrunta cu o noua provocare: Eva, prima femeia care a pacatuit vreodata, se intoarce. Oare vrea sa se razbune pe…

- Cel mai vizionat serial din istoria HBO-ului și un fenomen la nivel mondial, „Urzeala tronurilor” se intoarce pentru ultimul sezon. Lupta #ForTheThrone incepe din nou insa pe 15 aprilie, dupa ora Romaniei. Dupa succesul sezoanelor precedente, așteptarile pentru ”Game of Thrones” sunt foarte mari. 32.8…

- Netflix saluta apariția ultimul sezon al serialului Game of Thrones intr-un mare fel! ”14 aprilie. Ziua oficiala de vacanța la Netflix #GoT”, este mesajul postat duminica pe pagina de Facebook Netflix. In mai puțin de o ora, inițiativa Netflix a fost salutata prin mii de reacșii pozitive. Potrivit presei…

- Satana, suparat pe viața lui plictisitoare din iad, vine și locuiește in Los Angeles pentru a ajuta omenirea și pentru a curața „mizeriile” provocate de ea, iar prin abilitațile sale telepatice aduce la suprafața cele mai profunde dorințe sau ganduri ale oamenilor. Noul sezon, produs de Netflix, va…

- In sezonul 2 din serialul „Ultimul protector al orașului” (The Protector), Hakan se confrunta nu cu unul, dar cu toți cei șapte nemuriori, fiecare hotarat sa distruga orașul Istanbul și lumea. In calitate de Protector, Hakam va lupta sa ii opreasca – totul in timp ce ii conduce pe cei loiali, are o…