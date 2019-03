Stiri pe aceeasi tema

- Ricardo e indragostit lulea de femeia care a cautat un asasin sa ii omoare fostul sot! O femeie care, dupa acest episod, l-a luat in vizorul ei pe el! Pe Ricardo! Si, in loc sa-l iubeasca, pentru tot restul vietii sale, asa cum i-ar fi promis, femeia i-ar fi distrus viata si casnicia si l-ar fi lasat…

- Alina Vidican este total schimbata fața de acum cițiva ani, cand inca era casatorita cu omul de afaceri Cristi Borcea. Alina Vidican apare total schimbata intr-o fotografie publicata pe o rețea de socializare. De mai bine de doi ani, fosta soție a omului de afaceri cristi Borcea locuiește in America,…

- Cristi Borcea a fost condamnat la cinci ani de inchisoare cu executare in dosarul retrocedarilor plajelor din Mamaia. Verdictul a fost dat de Inalta Curte de Casație și Justiție, iar decizia este definitiva. Soția fostului boss de la Dinamo este insarcinata in 9 luni cu gemeni, noteaza click.ro. Cristi…

- Cristi Borcea, condamnat la cinci ani de inchisoare cu executare in dosarul retrocedarii plajelor din Mamaia, a beneficiat de conditii de lux in momentul in care si-a executat pedeapsa din Dosarul Transferului, atunci cand a fost incarcerat la penitenciarul Poarta Alba. Gardienii i-au fost slugi si…

- Cristi Borcea se intoarce in inchisoare! El a venit in urma cu aproximativ o ora la IPJ Ilfov cu mandat de punere in executare. Dupa finalizarea documentației, Borcea va fi incarcerat la Rahova.in curs de actualziare

- Razvan Marin este unul dintre cei mai promitatori tineri jucatori romani. Fotbalistul ii calca pe urme tatalui sau si este extrem de iubit de fani. Razvan Marin este un fotbalist talentat si muncitor, dar si un tanar educat si iubitor.

- Victor Becali, 57 de ani, gasit vinovat si in Dosarul „Mita pentru judecatoare", a vorbit despre cazul in care el, alaturi de Cristi Borcea si Giovanni Becali, au mituit-o pe judecatoarea Geanina Terceanu, condamnata la randul ei ulterior la o pedeapsa cu executare. Azi dimineata, la GSP LIVE, Victor…