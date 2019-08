Stiri pe aceeasi tema

- In mesajul transmis AGERPRES, patriarhul aminteste ca Sfantul Sinod al BOR a declarat 2019 ca An omagial al satului romanesc (al preotilor, invatatorilor si primarilor gospodari), prin care s-a dorit evidentierea faptului ca satul este si spatiul in care s-au format si pastrat, de-a lungul timpului,…

- Mare bucurie duhovniceasca s-a așternut in Catedrala Patriarhala luni, pe 22 iulie, la implinirea varstei de 68 de ani a Preafericitului Parinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane. Intaistatatorul Bisericii Ortodoxe Romane (BOR) a fost aniversat ca un adevarat pastor cu suflet bun, foarte…

- Buftea, sambata, 20 iulie. Pomenirea suirii la Cer cea de foc purtatoare a Sfantului Mare Prooroc Ilie Tesviteanul ne-a readus printre mulțimea de credincioși care s-au impartașit cu bucuria hramului Parohiei Sabareni. Parintele Florin Badea, care pastorește lacașul de cult cu multa dragoste, și localnicii…

- In ziua de luni, 22 iulie 2019, Preafericitul Parinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, aniverseaza implinirea varstei de 68 de ani. Cu acest prilej, dupa ședințele de lucru ale Permanențelor Arhiepiscopiei Bucurestilor si Patriarhiei Romane, la ora 12.00, va fi oficiata o slujba de TE…

- Termenul de cheltuire a sumelor alocate in contractele de asociere, prelungit la 30 de luni Ședința ordinara a Consiliului Județean Ilfov (CJI), din 28 iunie 2019, care a fost condusa de președintele Petre Popeanga și l-a avut invitat pe prefectul județului Ilfov, Mihai – Sandu Nița, a avut pe Ordinea…

- Premiera ilfoveana in acordarea acestei distinctii. Primele doua personalitati onorate pentru merite deosebite sunt laureatul Premiului Nobel pentru Fizica in 2018 si directorul „Laserului“ de la Magurele Academicienilor Gerard Mourou, laureat al Premiului Nobel pentru Fizica si initiator al Proiectului…

- Controlați-va tensiunea! Mortalitatea prin complicațiile bolii a crescut cu 71% in ultimii 15 ani Societatea Romana de Cardiologie a marcat, pe 21 mai, Ziua Mondiala de Lupta impotriva Hipertensiunii Arteriale. Cu acest prilej, specialiștii in domeniu au atras atenția asupra problematicii complicațiilor…

- Orașul Buftea se mandrește, și anul acesta, cu cei mai pricepuți „sanitari” din Ilfov. Elevii Școlii nr. 1 și cei ai Liceului “Dumitru Dumitrescu” au caștigat un binemeritat loc 1, la etapa județeana a concursului “Sanitarii Pricepuți”. Competiția a fost organizata de Crucea Roșie Ilfov, joi, 23 mai,…