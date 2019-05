Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul i-a trimis un avertisment marti noului presedinte ucrainean Volodimir Zelenski, care ceruse anterior SUA noi sanctiuni economice impotriva Rusiei, apreciind ca un astfel de demers nu favorizeaza rezolvarea conflictului din estul Ucrainei, relateaza AFP. In plus, liderul de la Kiev a dat asigurari…

- Ucraina a introdus noi sancțiuni economice împotriva Rusiei, care prevad interzicerea furnizarii anumitor produse și introducerea unor taxe speciale, a anunțat executivul de la Kiev dupa o reuniune a Cabinetului, potrivit TASS. „Sunt masuri în oglinda – un embargou…

- Volodimir Zelenski le-a cerut astazi tarilor occidentale sa inaspreasca sanctiunile impotriva Moscovei, care a decis sa simplifice procedurile de acordare a pasapoartelor ruse pentru locuitorii din Donetk si Lugansk, regiuni separatiste din estul Ucrainei, relateaza AFP. ”Ucraina conteaza…

- Jerrold Nadler, un lider al opozitiei, a declarat ca Partidul Democrat, majoritar in Camera Reprezentantilor, va continua investigatiile in cazul presedintelui Donald Trump, care risca sa fie vizat de procedura demiterii in cazul in care se va constata ca a incercat sa obstructioneze justitia. Partidul…

- Presedintele Ucrainei si candidat pentru un nou mandat, Petro Porosenko, a sustinut sambata ca in turul doi al scrutinului prezidential, in care se va confrunta cu actorul de comedie Volodimir Zelenski, ucrainenii vor avea de ales intre Europa si Rusia, transmite agentia EFE, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Secretarul american de Stat Mike Pompeo a anunțat miercuri ca spera sa anunțe saptamana viitoare, in urma intalnirii cu aliații NATO, un set de masuri impotriva Rusiei in ceea ce privește situația din Ucraina, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.„Sper ca saptamana viitoare sa anunțam o noua…

- Statele Unite au adoptat sanctiuni impotriva a sase cetateni rusi si opt organizatii din Rusia in legatura cu ''agresiunea continua a Moscovei in Ucraina", a anuntat Trezoreria SUA, potrivit unui comunicat difuzat vineri, relateaza Reuters. Masura ii vizeaza pe cei care au avut…